Elon Musk est le Wario de Nintendo dans Saturday Night Live Mario Murder Sketch

Elon Musk hébergé Saturday Night Live hier soir et des millions de personnes dans le monde se sont mises à l’écoute pour voir ce qu’il allait faire. Maintenant que la poussière est retombée, une esquisse en particulier a clairement atteint le sommet des tendances des médias sociaux, grâce à la représentation par Musk du méchant de la franchise Super Mario Bros., Wario. Il y a encore beaucoup de gens qui parlent de la chute brutale du dogecoin pendant SNL, mais les fans de Nintendo semblent avoir vraiment apprécié de voir Wario jugé pour le meurtre de Mario.

Elon Musk n’est pas étranger au jeu, donc ce n’était pas un choc complet à voir Saturday Night Liveincorporer des jeux vidéo hier soir. Cependant, peu de gens s’attendaient à voir Musk comme Wario jugé pour le meurtre de Mario lors d’un incident intense de Super Mario Kart. Le frère de Mario, Luigi (joué par SNL Kyle Mooney), a témoigné contre Wario de Musk, affirmant que c’était une peau de banane lancée par le méchant qui avait tué son frère plomberie.

le SNL Le croquis va très loin pour montrer à quel point le méchant de Nintendo Wario est vraiment terrible, mentionnant qu’il n’a pas de vrais amis, à l’exception de Waluigi, l’étrange et diabolique Luigi, qui a été joué par Kate McKinnon. Les choses commencent à devenir plus étranges alors que Wario prétend que Mario abusait des champignons, tandis que la femme de Musk, Grimes, s’est présentée sous le nom de princesse Peach, qui a apparemment une liaison avec le frère de Mario, Luigi. Pour la plupart, les fans de la série de sketchs, Musk et Nintendo ont vraiment apprécié le croquis, beaucoup l’ont salué comme le meilleur de la nuit, et une personne affirmant que c’était la chose la plus drôle qu’ils aient jamais vue. Un autre a dit: « Jamais dans un million d’années je n’ai pensé que cela se produirait. Jamais. Wario sur SNL. «

Les fans de Nintendo qui n’étaient pas au courant de l’épisode de la nuit dernière de SNL s’est réveillé en se demandant pourquoi le méchant classique de Super Mario Bros. était tendance. Et bien que beaucoup de gens soient heureux de voir le méchant attirer l’attention, il y en a plus que quelques-uns qui sont assez déçus par le portrait d’Elon Musk, certains le qualifiant de irrespectueux. Quand même, SNL ne peut pas plaire à tout le monde tout le temps, et Musk est une figure plutôt polarisante pour le moment. Musk a tweeté plus tard que le croquis de Wario était son préféré de la nuit.

Pour l’instant, Doge Coin est en baisse alors que de plus en plus de fusées SpaceX montent. En parlant de ça, Elon Musk et SpaceX a fait paniquer les gens du monde entier plus tôt cette semaine quand ils ont pensé que les satellites Starlink étaient en fait des OVNIS qui descendaient pour prendre le dessus sur la Terre. Heureusement, ce n’était pas le cas, bien qu’il y ait encore beaucoup de gens qui ont hâte de serrer la main d’un véritable extraterrestre dans un proche avenir. Pour l’instant, nous devrons simplement nous asseoir et regarder l’hôte de Musk SNL. Vous pouvez consulter Wario en procès pour le meurtre de Mario ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle Saturday Night Live.

Wario fait avancer les choses. – Elon Musk s’ennuie (@BoredElonMusk) 9 mai 2021

Wario par Elon – Hilarant 🤣 – Keith «KO kid» Berry (@ kokid951) 9 mai 2021

Cette époque où l’un des innovateurs technologiques les plus réussis a hébergé SNL et joué Wario à la télévision nationale. pic.twitter.com/Kbtu3qfVCN – Kevin_Indig (@Kevin_Indig) 9 mai 2021

C’est la pire chose que j’ai jamais vue https://t.co/S3hoyZkHwx – Hesse! (@ZeroSuitCamus) 9 mai 2021

Wario était mon préféré haha ​​👀 https://t.co/TNjn3meLVJ – Elon Musk (@elonmusk) 9 mai 2021

Attends pourquoi Wario est à la mode … oh non – Matt (@M_Longname) 9 mai 2021

C’est probablement le plus drôle #SNL sketch jusqu’à présent cette saison. Quand Law & Order rencontre Super Mario Bros avec Elon Musk dans le rôle de Wario ?? !! https: //t.co/upbKeaqvdS – PurpleGaga27 (@ PurpleGaga27) 9 mai 2021

Le nombre de personnes se plaignant et pleurant à propos d’Elon Musk déguisé en Wario semble un peu idiot Je peux comprendre de ne pas aimer le gars mais allez, qui s’en soucie beaucoup, lol – Duke🌎 (@ Batdogduke3) 9 mai 2021

vraiment tragique que nintendo ait tué mario puis, quelques mois plus tard, elon musc a assassiné wario https://t.co/UweK10vSRS – Nathan Grayson (@ Vahn16) 9 mai 2021

Hier soir sur SNL, Elon Musk s’est déguisé en Wario et ils ont diffusé la bite de Luigi à la télévision nationale. pic.twitter.com/doXQB1axep – JOURDON⚡ (@DynamoSuperX) 9 mai 2021

Sujets: Saturday Night Live