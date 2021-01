Ça arrive aux meilleurs d’entre nous. Vous aviez l’agencement de ferme parfait, mais vous devez ajouter un nouveau bâtiment à votre ferme pour être plus productif. Vous devez maintenant modifier la mise en page. La mauvaise nouvelle est que la construction de votre nouveau bâtiment prendra quelques jours. La bonne nouvelle? Vous pouvez déplacer instantanément vos autres bâtiments sans attendre! Lisez ci-dessous pour voir comment.

Comment déplacer des bâtiments à Stardew Valley

C’est facile. Nous allons vous guider à travers trois étapes de base, dont aucune n’est difficile à faire. Il n’y a pas de prérequis. La seule chose qui pourrait être frustrante est de trouver un bon moment lorsque l’atelier de menuiserie est ouvert, mais il est ouvert presque tous les jours Cela étant dit, faisons-en notre premier pas!

Première étape: allez à l’atelier de menuiserie.

Le Carpenter Shop est sur la montagne car c’est en fait la maison de Démétrius et Robin! Vous le trouverez en plein milieu de la carte de la montagne, directement au nord de Pelican Town. L’image ci-dessus vous montre où trouver le bâtiment.

Deuxième étape: dites-lui que vous souhaitez déplacer vos bâtiments.

Facile. Fait et fait. Il est possible que vous l’ayez déjà fait avant de lire cette phrase. Au cas où vous ne l’auriez pas fait, tout ce que vous avez à faire est de parler à Robin au comptoir et de sélectionner Construire des bâtiments agricoles et déplacer des bâtiments. Si vous ne voyez pas ces options (l’option Déplacer les bâtiments peut être difficile à repérer), regardez l’image ci-dessus.

Troisième étape: déplacez votre bâtiment!

Passez la souris sur le bâtiment que vous souhaitez déplacer. Cliquez dessus quand il devient vert pour que le bâtiment se transforme en carrés verts. Vous pouvez le placer n’importe où sur votre ferme tant que tous ces carrés sont verts. Si l’un d’entre eux est rouge, cela signifie qu’il ne rentrera pas à cet endroit. Une fois que vous avez choisi votre place, vous avez terminé!

C’était ridiculement facile. Votre ferme n’a jamais été aussi belle et vous êtes maintenant prêt à devenir un agriculteur assez productif! Il est temps de revenir à chorin ‘!

