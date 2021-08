Les fantômes du film The Haunted Mansion révélés dans un nouvel appel de casting

Disney à venir Le manoir hanté le film est bloqué en développement depuis un certain temps. Cependant, il y a quelques semaines, la nouvelle a été annoncée que Lakeith Stanfield et Tiffany Haddish devraient jouer dans ce prochain film basé sur l’attraction populaire des parcs Disney. Justin Simien a également été embauché en tant que réalisateur avec un scénario de Katie Dippold. Bien que rien n’ait vraiment été confirmé sur ce que pourrait être l’histoire, un nouvel appel de casting a révélé certains des fantômes emblématiques qui pourraient faire une apparition dans le film.

Ces informations d’appel de casting proviennent de Ce spectacle de hashtag qui a fourni une liste décrivant les personnages et leurs origines. Les premiers sont des « fantômes pratiques » qui apparaîtraient tout au long du film, mais dans une capacité non scénarisée. William Gracey et sa femme forment « un riche couple créole au début de la trentaine » et « des personnes de couleur libres de la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle ». Gracey dans la tradition de The Haunted Mansion est le « maître de la maison ». Les fans de Disney le connaîtront comme le portrait vieillissant qui vous accueille dans le manoir.

Le Mariner, « un marin plus âgé et patiné du XIXe siècle », fait également une apparition. Le majordome est un nouveau personnage qui a servi de majordome à « une famille riche ». Les autres personnages de la balade incluent le fantôme duel et la mariée. La mariée est un personnage très populaire qui est connu pour avoir décapité ses nombreux maris.

La prochaine étape est celle des « Têtes parlantes ». Ce sont des personnages fantômes qui seront dépeints comme des « portraits parlants », et ceux-ci prendront vie dans « une performance de capture de mouvement à traduire numériquement ». Ces personnages proviendront directement du manège. Les fans de Disney les reconnaîtront depuis la « salle d’étirement » comme des peintures qui les représentent dans leur « état mortel et corrompu ».

Ces parties incluent la femme avec une rose, qui est assise sur la pierre tombale de son mari (qui a une hache dans son visage) ; La ballerine, qui tient en équilibre sur une corde raide au-dessus d’un alligator ; Man in Dynamite Suit, qui se révèle être assis sur un baril de TNT ; et Quicksand Man, qui a deux personnes assises sur ses épaules tout en s’enfonçant dans les sables mouvants.

Il n’y a pas encore eu d’annonce d’acteur pour qui remplira ces rôles, mais les fans de Disney devraient être heureux de voir autant de « repaires heureux » reconnaissables venir dans ce film. Certains personnages notables du trajet qui n’ont pas été mentionnés dans cet appel de casting sont les fantômes de l’auto-stop, Madame Leota, les danseurs de salon, le Hatbox Ghost et le « hôte fantôme » qui raconte l’attraction.

Pour ceux qui auraient oublié, il y avait un Le manoir hanté film en 2003 avec Eddie Murphy. Bien qu’il ait reçu des critiques principalement négatives de la part du public et des critiques, il y avait une tonne de références à la balade tout au long du film. Disney a rencontré plus de succès avec certaines de ses autres adaptations de manèges, telles que pirates des Caraïbes et Croisière dans la jungle, alors peut-être que Disney peut trouver un moyen d’honorer enfin les fantômes grimaçants dans un nouveau et grand film. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

