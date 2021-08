Ghost of Tsushima: Director’s Cut résout les problèmes de transfert de la PS5

Nous avions eu des indications de Star Wars Jedi: Fallen Order et Saints Row The Third Remastered que Sony avait résolu le curieux système de transfert de sauvegarde de la PlayStation 5, mais Ghost of Tsushima: Director’s Cut met tout scepticisme hors de doute. Afin de déplacer votre progression de la version PS4 à son homologue de nouvelle génération, vous aurez simplement besoin d’une sauvegarde stockée localement sur votre système.

Ainsi, par exemple, si vous avez déjà joué à Ghost of Tsushima via la rétrocompatibilité, vous n’avez rien à faire : démarrez simplement Director’s Cut et sélectionnez Transférer la console PS4 Enregistrer. C’est tout : vous chargerez dans votre jeu exactement là où vous en étiez – et, oui, tous les trophées que vous avez débloqués précédemment apparaîtront.

Si, toutefois, vous avez joué pour la dernière fois à l’aventure héroïque de Jin sur une PS4, tout ce que vous avez à faire est de télécharger vos données à partir du PS Plus cloud sur votre PS5. Et si, bien sûr, vous n’avez pas d’abonnement Sony, vous pouvez simplement utiliser une clé USB pour déplacer les données vers votre nouvelle console. Mais c’est tout : vous n’avez pas besoin d’installer votre copie PS4 et de télécharger vos données de sauvegarde dans le jeu ou quelque chose comme ça.

Lorsque vous transférez votre sauvegarde PS4 vers #GhostOfTsushima Director’s Cut sur PS5, vous pourrez regagner les Trophées que vous avez précédemment débloqués sur PS4 ! ?? Après avoir transféré votre sauvegarde, lorsque vous chargez votre jeu, les trophées PS5 devraient commencer à apparaître. pic.twitter.com/WGXjG81Gyq — Ghost of Tsushima 🎮 Découpe du réalisateur 8/20 ! (@SuckerPunchProd) 18 août 2021

Sony a été vivement critiqué au lancement pour ses procédures compliquées de transfert de sauvegarde. En effet, la PS5 ne pouvait pas lire les données de sauvegarde de la PS4, la seule solution était donc pour les développeurs de mettre en œuvre des protocoles de téléchargement dans leurs jeux de dernière génération, afin que les informations puissent être décompressées puis converties en ligne. Ce n’était pas idéal car cela impliquait d’installer le jeu PS4 juste pour transférer les données.

Mais ce problème, comme de nombreux autres problèmes de démarrage de la PS5, semble appartenir au passé. Il n’est pas idéal que la console soit lancée dans un état un peu à moitié cuit, mais le plus important est que ces problèmes soient éradiqués relativement rapidement. Espérons que nous n’ayons plus jamais à faire face à cet inconvénient particulier.