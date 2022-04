Tout savoir sur la musique du spectacle Obi-Wan Kenobi

Disney+

Le compositeur de la musique d’Obi-Wan Kenobi reconnaît l’influence des pièces originales du film mais promet des surprises.

Obi Wan Kenobi s’impose comme l’une des émissions les plus attendues de la plateforme Disney+. Succès précédents de Le Mandalorien Oui Le livre de Boba Fett a ouvert la voie à la nouvelle aventure du Maître Jedi pour avoir des fans de guerres des étoiles anxieux. Surtout si l’on prend en compte des éléments comme le retour de Dark Vador ou la nouvelle apparition des Inquisiteurs en live action.

Tous les projets de guerres des étoiles Ils se caractérisaient par l’importance particulière accordée à leur musique. Certes, l’historique Jean Williams a marqué une barre très haute avec ses œuvres emblématiques pour la saga, et maintenant c’est la tâche de Nathalie Holt relever le défi en composant les mélodies qui résonneront dans le spectacle tant attendu Obi Wan Kenobi.

La musique d’Obi-Wan Kenobi

« Je pense que c’est un son très émouvant et qu’il a plus de liens avec la tradition de Star Wars que The Mandalorian. Nous avions des cors et des flûtes pour développer le son de la partition. Et nous mélangeons l’orchestre avec des synthés modernes. C’est définitivement ce à quoi nous sommes habitués avec de nouveaux éléments. »a fait remarquer la personne chargée de donner l’ambiance à la série de Disney+.

Nathalie Holt Il a poursuivi en expliquant : « Sur l’une des planètes, nous avons des influences latines. Il y a des éléments thaïlandais, hongkongais et orientaux. Nous prenons définitivement des saveurs du monde entier et les transformons en quelque chose de fantastique. Vous êtes dans Star Wars et donner de la musique à une planète, c’est travailler à grande échelle ». Vous pouvez vous attendre à entendre Natalie produire elle-même de la musique car elle s’est enregistrée en jouant de l’alto et du violon pour la série.

Le compositeur a également travaillé avec Jean Williams qui a développé le thème principal de la série télévisée. Elle a dit à ce sujet : « C’est réfléchi et tout à fait approprié. Il distille l’intrigue du spectacle dans le parfait travail de ce compositeur. C’est de la nostalgie mais avec un élément d’espoir. Il fait quelque chose de nouveau et je suis sûr que les gens seront étonnés par cela. » Obi Wan Kenobi fera la première le 27 mai prochain avec une double livraison.

