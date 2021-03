Pourquoi King Shark est un grand blanc au lieu d’un marteau dans The Suicide Squad de James Gunn

La bande-annonce très attendue de La brigade suicide est sorti récemment, nous donnant notre premier aperçu du casting d’anti-héros et de méchants farfelus qui peuplent le film de James Gunn. Une nouvelle entrée notable dans la franchise est King Shark, exprimé par Sylvester Stallone. Dans les bandes dessinées, King Shark est un marteau. Gunn s’est rendu sur Twitter pour expliquer pourquoi la généalogie du personnage avait été remplacée par un grand requin blanc.

J’ai fait des tests avec la conception de la tête de marteau, que j’adore et que je pensais à l’origine utiliser. Mais avoir les yeux sur les côtés éloignés rendait les interactions de tir incroyablement gênantes avec d’autres personnes. Vous ne pouviez pas vraiment le voir en train de regarder l’autre personne et les plans avaient tendance à être trop larges. https://t.co/7Pos3tZgmapic.twitter.com/GlIzjQjutU – James Gunn (@JamesGunn) 27 mars 2021

Il semble que la refonte du personnage par Gunn était purement une question de praticité pour le processus de tournage. Mais la refonte a fini par faire écho de manière inattendue à une autre version récente populaire de King Shark sur l’animation Harley Quinn Afficher. Dans le spectacle, comme dans La brigade suicide, King Shark est représenté comme un grand requin blanc avec un physique un peu pâteux.

Certains fans ont supposé que la popularité du personnage de la série aurait pu inciter l’équipe derrière La brigade suicide pour développer leur propre King Shark dans le même esprit. Mais dans quelques tweets de suivi, James Gunn a précisé que la ressemblance entre son King Shark et celui de l’émission est une pure coïncidence.

«J’insistais sur le papa-bod depuis le début car je ne pensais pas que King Shark aurait une telle structure corporelle de mammifère … J’adore ce design, le spectacle Harley Quinn et la version @RonFunches, mais c’était une coïncidence complète car nous tournions un an avant leurs débuts. La version de @ TheSlyStallone (développée par @steveagee sur le plateau) est très différente. «

Coïncidence ou non, King Shark était un personnage évasif sur Harley Quinn, et semble être le personnage d’évasion dans La brigade suicide ainsi, à en juger par le nombre de mèmes et de références en ligne que le personnage a déjà recueillis. Ce n’est pas la première fois qu’une créature purement CGI exprimée par un acteur célèbre est devenue la vedette de l’un des films de Gunn, depuis que la même chose s’est produite avec Groot, exprimée par Vin Diesel dans l’original. gardiens de la Galaxie film.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Sylvester Stallone comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker, avec Steve Agee, Taika Waititi et Storm Reid. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 6 août.

