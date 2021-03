Dementer Review: Un film psych-out sauvage, sauvage et merveilleux

Je crois que je fais partie de la majorité quand j’affirme que les cultes ne sont jamais une bonne chose. Des exemples qui donneraient de la force à ma déclaration incluraient la «famille» Manson, Heaven’s Gate, Aleph et Jonestown qui, lorsqu’ils ne sont pas contrôlés, peuvent constituer un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Beaucoup de gens déclarent que nous sommes toujours dans un environnement culte même si le leader est actuellement refoulé à Palm Beach. Bien que beaucoup de ces cultes se soient dématérialisés tandis que d’autres ont la probabilité de disparaître, il est difficile pour un membre de devenir «déprogrammé» d’un état d’esprit sectaire. Peu importe combien de temps ou loin vous essayez d’échapper à une secte, leurs enseignements ne sont jamais loin derrière.

Détraqueur, produit par Smithland Films et distribué par Dark Star Pictures, fournit un pseudo-cinéma vérité, un film satanique de style hybride psych-out qui consiste en une femme essayant d’échapper à un culte diabolique, mais son passé revient à plein régime et prend son esprit pour un tour malveillant.

Katie (Katie Groshong) obtient un emploi dans un établissement spécialisé pour adultes. Elle est gentille, travailleuse et serviable, mais quelque chose dans sa tête la hante. À travers une série de flashbacks sinistres, nous nous rendons compte que Katie a participé à un étrange culte de l’arrière-pays dans lequel elle a été initiée et dont elle s’est échappée. Le traumatisme mental des enseignements de la secte affecte le comportement de Katie en tant que soignante alors qu’elle s’engage dans plusieurs rituels bizarres dans le but de sauver Stephanie (Stephanie Kinkle) des griffes de Satan.

Écrit, réalisé et édité par Chad Crawford Kinkle, Détraqueur est un compagnon formidable de son précédent long métrage Jugface (2013). Une partie du style du film me rappelle un documentaire fictif intitulé Gummo (1997) d’Harmony Korine où Détraqueur reflète cette approche à bien des égards, en particulier dans les installations et les scènes à la maison. Ajoutez des épices sataniques «bad trip» comme The Lords of Salem (2012) de Rob Zombie, et vous avez une idée de Détraqueurles caractéristiques.

Malgré ces influences, M. Kinkle crée sa propre vision unique avec une histoire très unique et intrigante qui est renforcée par une atmosphère sombre et inquiétante alors que le diable réside dans une gardienne qui est jetée dans une arène confinée de personnes ayant des besoins spéciaux. situé dans une ville rurale désolée.

Katie Groshong est exceptionnelle en tant que Katie car elle montre sa merveilleuse gamme d’actrice quand elle gère un personnage complexe qui se soucie quand il est lucide mais, en raison de son lavage de cerveau par une secte démoniaque, la place dans un état de trace occasionnel culminant en bizarre et dérangeant rituels. Larry Fessenden est merveilleusement effrayant en tant que chef de la secte Larry dont le charisme chaleureux et les mots lourds qui habitent et plient l’esprit de Katie à sa sombre volonté sont un délice inquiétant.

Si vous aimez votre satanisme qui réside dans les centres commerciaux de la petite ville d’Americana avec toutes les séquelles d’un mauvais voyage pour la drogue, alors attachez-vous à celui-ci. Détraqueur est sauvage, sauvage et merveilleux.

