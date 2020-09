Tout est noté: les applications 7 notes pour Apple, Android et Windows sont en cours de révision

Je préfère conserver mes notes dans une application. La plupart des appareils ont une forme rudimentaire d’applications de prise de notes préinstallées, mais cela ne suffit pas pour les projets extravagants. À la recherche d’une application adaptée, j’ai essayé sept applications avec de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez lire ici ce qu’ils peuvent faire et ce que j’utilise réellement dans la vie de tous les jours.

J’ai commencé l’apprentissage à distance il y a deux mois. Je voulais créer un nouveau bloc-notes numérique pour cela, et c’est ainsi que la recherche d’une application appropriée a commencé. Les classiques préinstallés tels que Apple Notes et Google Notes sont trop puristes pour moi pour cette application. Je veux prendre des notes structurées – de préférence avec la possibilité de créer des sous-dossiers dans le même cahier.

J’aimerais travailler sur mon MacBook et prendre des notes manuscrites sur mon iPad – pour des cartes mentales, par exemple. L’application doit également offrir la possibilité d’intégrer des images, d’éditer la mise en page et de synchroniser les notes dans le cloud. Je souhaite également pouvoir rechercher certains termes dans mes notes.

Lors de mon test, j’ai examiné de près sept applications de prise de notes souvent utilisées et bien notées. Ils sont principalement disponibles pour les appareils Apple ainsi que pour les appareils Windows et Android.

OneNote 2016 – la meilleure application de prise de notes gratuite

Le classique et polyvalent parmi les applications de prise de notes vient de Microsoft. Depuis la sortie de OneNote 2016, le programme ne fait plus partie de la suite Microsoft Office et peut être téléchargé gratuitement par tous. En fait, j’utilise beaucoup l’application, par exemple pour des scripts vidéo, des recettes, des articles, des idées et des interviews. Dans OneNote, vous pouvez créer différents blocs-notes, qui à leur tour peuvent être subdivisés en sections et pages: une arborescence classique pour un bel affichage visuel.

Que ce soit avec le clavier ou un stylo numérique, les notes peuvent être créées de plusieurs manières. Des éléments tels que des images, des PDF, des tableaux ou des listes peuvent être librement placés et déplacés n’importe où dans le document. Vous pouvez également travailler sur un document avec des collègues ou des amis, vous n’avez même pas besoin d’être dans le même bureau. En utilisant le cloud OneDrive, vous pouvez accéder à tous vos blocs-notes sur tous les appareils, même à partir de différentes plates-formes telles que Windows et MacOS.

J’utilise OneNote en privé depuis des années et je suis très satisfait de l’application.

OneNote fait désormais partie intégrante de ma vie quotidienne. Je transporte mes blocs-notes dans l’application depuis des années et j’aime le fait que je puisse y accéder de n’importe où, même dans l’application Web. Si vous recherchez une excellente application de prise de notes, OneNote vaut vraiment le coup d’œil. Pour mon apprentissage à distance, je voulais encore essayer quelque chose de nouveau que je ne savais pas encore.

éditeur: Microsoft

Disponible pour: iOS, iPadOS, MacOS, Windows, Android et Web

prix: Libre

Evernote – Modifier des notes en équipe

Tout comme OneNote de Microsoft, le programme Evernote se distingue par sa large compatibilité avec le système d’exploitation et la variété de ses fonctions. L’application est souvent mentionnée et recommandée lors des discussions sur les applications de prise de notes. Les entrées créées se trouvent dans le cloud et peuvent être appelées de n’importe où. Les notes peuvent être gérées dans différents blocs-notes, malheureusement sans structure de sous-dossiers.

De plus, l’attribution des mots-clés est clairement au premier plan, de sorte que chaque note puisse être dotée de balises appropriées. Cette approche est particulièrement utile pour les plus grandes collections de notes – le concept OneNote est plus adapté aux visuels.

Vous pouvez ajouter des documents, des images, des listes de contrôle, des mémos vocaux et des liens vers Evernote. Il existe des outils clairement agencés pour la mise en forme du texte et des notes manuscrites sont également possibles. Le scanner de documents intégré est particulièrement cool, car il reconnaît même l’écriture de la note photographiée et en tient compte lors de la recherche.

Evernote possède de nombreuses fonctionnalités puissantes et un superbe design.

Je ne suis pas fan des modèles d’abonnement, mais Evernote le fait. Le prix varie en fonction de l’abonnement: ce n’est que dans la version premium que vous pouvez, par exemple, travailler sur des notes avec votre équipe – c’est plus intéressant pour les entreprises. Je ne suis pas enthousiasmé par le modèle d’abonnement et n’utilise donc plus Evernote.

éditeur: Evernote

Disponible pour: iOS, iPadOS, MacOS, Windows et Android

prix: Abonnement entre 6,99 € et 13,99 € par mois

Notability – une application de prise de notes inutile

Avec Notability, vous pouvez prendre des notes, éditer des PDF, enregistrer des idées, insérer des images et créer des enregistrements audio. L’application est très simple – il existe divers outils tels que des stylos, des gommes et des marqueurs dans une barre de menus. Vous pouvez également spécifier la police et la couleur. Les notes manuscrites et les textes peuvent être écrits avec le clavier. Cependant, il n’y a pas de structure de dossier appropriée – les feuilles de notes traînent au hasard sous un nouveau sujet. La synchronisation entre les appareils Apple fonctionne sans aucun problème, de sorte que vous pouvez travailler sur Mac et iPad en même temps.

Je ne pouvais pas m’habituer à la notabilité.

Pour moi personnellement, Notability est trop rudimentaire: l’application est principalement conçue pour être utilisée avec l’Apple Pencil et elle semble moins sophistiquée sur l’ordinateur. L’opération est un peu délicate à certains endroits, par exemple lors de l’insertion d’images, du déplacement des boîtes d’informations et du positionnement du curseur dans le texte. Il est très épuisant de travailler avec l’application sur Mac; cela convient mieux à l’iPad – mais je cherche un moyen de combiner les deux.

éditeur: Laboratoires de gingembre

Disponible pour: iOS, iPadOS et MacOS

prix: une fois pour tous les appareils 9,99 €

GoodNotes – pour tous ceux qui aiment travailler sur iPad

En plus de OneNote et Evernote, GoodNotes devrait également être très connu. L’application est particulièrement populaire auprès des étudiants car elle offre un excellent support pour la saisie avec un stylo numérique. L’application est puriste et clairement agencée. Divers outils peuvent être sélectionnés via une barre de menus, et des images et des PDF peuvent être incorporés. Vous pouvez créer des blocs-notes et ajouter des pages, la subdivision supplémentaire en sous-dossiers n’est pas intégrée. Les notes peuvent être synchronisées avec d’autres appareils Apple via iCloud.

La création de champs de texte supplémentaires n’est pas une bonne solution pour GoodNotes.

Tout comme l’application Notability, GoodNotes est principalement conçu pour fonctionner avec l’iPad. Il existe une version pour le Mac, mais y écrire se révèle incroyablement gênant. Contrairement à d’autres applications de prise de notes, vous devez créer des champs de texte ici et ne pouvez pas simplement écrire sur une feuille de papier vierge. Cela complique inutilement la création d’entrées et ne me convient donc pas. Cependant, si vous aimez travailler avec l’iPad, regardez de plus près GoodNotes.

éditeur: Time Base Technology Limited

Disponible pour: iOS, iPadOS et MacOS

prix: une fois pour tous les appareils 8,99 €

Notebook – la meilleure façon de prendre des notes

Notebook ressemble au début à une application de prise de notes discrète, mais il a en fait un potentiel incroyable et est même gratuit. Différents blocs-notes peuvent être créés dans l’application et chaque nouvelle page est appelée «Notecard» – il n’y a pas de sous-dossiers. Vous pouvez insérer des images, des vidéos, des liens, des croquis, des listes de contrôle, des fichiers PDF et des tableaux et prendre des notes manuscrites avec votre doigt ou votre stylo numérique. Vous pouvez même sauvegarder des enregistrements audio, par exemple sur l’Apple Watch.

L’application Notebook m’a convaincu par son look intemporel et ses nombreuses fonctionnalités utiles.

J’aime particulièrement les options de conception des pages. Ils semblent structurés et clairs en un rien de temps, de sorte qu’une structure simple est possible. Les citations peuvent être mises en évidence. Vous pouvez également voir les révisions et partager les notes avec d’autres personnes pour collaborer. La synchronisation entre Mac et iPad fonctionne également très bien. J’ai de fortes recommandations pour les ordinateurs portables – ils servent presque tout ce que je recherche.

éditeur: Zoho Corporation

Disponible pour: iOS, iPadOS, MacOS, Windows et Android

prix: Libre

Simplenote – prenez des notes dans un environnement sans distraction

Chez Simplenote, le nom dit tout. L’application n’a pas besoin de beaucoup de cloches et de sifflets et vous invite à commencer à écrire avec sa surface simple. Ici aussi, les notes sont principalement pourvues de balises. Il n’y a pas de division de projets ni même de sous-dossiers – il n’y a qu’une subdivision en “Toutes les notes” et “Corbeille”.

J’ai beaucoup aimé l’historique des versions, qui me permet de restaurer rapidement les entrées précédentes supprimées accidentellement. Je peux également travailler sur des notes avec d’autres utilisateurs de Simplenote ou simplement les laisser les lire.

A lire : CoD: Black Ops Cold War obtient des fonctionnalités exclusives PS5 et Xbox Series X? Simplenote est très simple et convient mieux aux notes simples.

Simplenote est en fait trop simple pour mes besoins. Je n’ai pas de structure adéquate de sous-chapitres et la possibilité de me défouler de manière créative. L’application ne propose aucun outil de dessin, et encore moins une sélection de couleurs pour la police. Bon à savoir: l’utilisation sur iPad n’est pas non plus possible et l’application n’est disponible qu’en anglais.

éditeur: Automattic

Disponible pour: iOS, iPadOS, MacOs, Windows, Android, Linux et Web

prix: libre

MyScript Nebo – la meilleure application de prise de notes complète avec une mise en garde

MyScript Nebo est une application puissante avec de nombreuses fonctionnalités utiles. Elle est presque devenue ma nouvelle compagne au quotidien. Mais commençons par le début: vous pouvez créer des cahiers dans Nebo avec des sous-dossiers dans lesquels vous collectez vos pages de notes. Vous pouvez ensuite utiliser le stylo numérique ou le clavier pour effectuer des entrées et les concevoir comme vous le souhaitez. La reconnaissance de l’écriture manuscrite de l’application est excellente, de sorte que le texte manuscrit peut être rapidement converti, même des équations ou des diagrammes. Des images peuvent être insérées, mais pas des pages PDF.

J’aime particulièrement la reconnaissance de l’écriture manuscrite avec MyScript Nebo.

J’ai vraiment apprécié l’utilisation de l’application sur mon iPad, mais elle n’est pas disponible en version pour Mac. Vous pouvez prendre des notes avec le clavier, mais j’ai besoin d’un clavier ancrable pour l’iPad ou la Microsoft Surface. L’application n’est donc pas adaptée à mon application.

éditeur: MyScript

Disponible pour: iPadOS, Windows et Android

prix: 9,99 €

Conclusion: je m’en tiendrai à OneNote

Les applications de prise de notes sont un centime une douzaine et c’est une bonne chose. Ainsi, tous les besoins possibles sont couverts. Si vous avez juste besoin d’une surface sur laquelle écrire vos pensées, Simplenote peut vous convenir.

Si vous voulez être créatif sur l’iPad, GoodNotes est le bon choix. Personnellement, j’ai trouvé une excellente application dans Notebook pour créer mes notes d’étude et OneNote continuera à m’accompagner pour d’autres tâches.