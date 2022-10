La fin de « Graveyard Rats » expliquée : Masson s’est-il échappé dans l’épisode 2 de « Le Cabinet des curiosités » ?

Le mardi 25 octobre, Netflix a créé deux chapitres de son nouvelle Anthologie de l’Horreur, titré « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (« Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro »).

Le premier de ces sombres épisodes est « Terrain 36 »; le deuxième, « Rats de cimetière ». cette livraison Il est dirigé par Vincenzo Nataly et est basé sur une histoire de Henri Kuttner. De plus, les acteurs David Hewlett, Alexander Eling, Ish Morris, Cory Bertrand et Brigitte Robinson Ils font partie de votre casting.

Dans l’histoire, un voleur de tombe nommé le maçon il garde un œil sur les richesses du nouveau venu au cimetière. Mais pour les obtenir, vous devrez faire face à un dédale de tunnels et aussi avec un groupe de rats.

ALERTE SPOIL. Si vous avez des doutes sur l’issue du chapitre, cette note est pour vous. Dans les lignes suivantes, découvrez ce que fin expliquée de l’épisode 2 de la série Guillermo del Toro sur Netflix.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE L’EPISODE « RATS DE CIMETIERE » ?

Vers la fin du chapitre, le maçon il se rend compte qu’un groupe de rats prend le cadavre qu’il avait l’intention de voler. Alors, il décide de ramper dans un trou et de chasser les rongeurs.

C’est là que le chemin sûr vers la sortie est détruit et notre protagoniste doit affronter les animaux avec son pistolet, mais il se tire une balle dans le pied. De cette manière, il attire l’attention des reine des ratsune créature géante qui semble être le chef de la meute.

Masson est un pilleur de tombes dans « Cemetery Rats », le deuxième épisode du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (Photo : Netflix)

Voyant qu’une mort sanglante l’attend, le maçon tente de s’échapper et atteint une pièce qui fait partie de la église noire. Dans cet endroit, un démon très similaire à celui du premier chapitre de la série est vénéré et c’est là qu’il retrouve tous les cadavres volés par les rats.

A la surprise du fossoyeur, tous les objets précieux du défunt sont là. Sans trop y penser, il remplit ses poches avec le trésor et attrape le sabre pour sa première cible de la nuit.

Ensuite, il remarque qu’il y a un collier rouge suspendu autour d’un cadavre ressemblant à une momie. Loin d’être prudente, la cupidité rend le maçon prendre le bijou Sans s’y attendre, le monstre prend vie et poursuit le voleur.

En fuite, le maçon rencontre à nouveau avec reine des rats. Ainsi, il se retrouve pris entre les deux ennemis mortels. Ce combat amène le plus gros rocher au plafond à tuer l’énorme créature et à piéger le zombi en même temps.

Bien qu’il ait perdu le sabre, l’homme sait qu’il a suffisamment de richesses pour rembourser sa dette et continue son chemin. Ainsi, il voit une lumière au bout du tunnel et croit qu’il a été sauvé, remerciant Dieu pour la protection.

Cependant, le maçon se rend compte qu’il est au même endroit où il a commencé son voyage, mais cette fois à l’intérieur du cercueil de Winston. Cette lumière que tu as vue c’était simplement le reflet de sa lampe de poche sur une plaque de métal. Incapables de s’échapper, les rongeurs l’attaquent : se venger de la mort de leur reine.

Enfin, on voit les deux voleurs du début de l’épisode déterrer la tombe d’un cadavre. Stupéfaits, ils se rendent compte que c’est le maçon. Immédiatement, des rats commencent à sortir de sa bouche, indiquant clairement qu’ils ont mangé toutes ses entrailles.

« Les rats du cimetière » est le deuxième chapitre du « cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU CHAPITRE « RATS DE CIMETIÈRE » ?

Cette fin nous interroge sur le vrai fléau qui survient dans l’histoire. Bien qu’il soit évident que cela pourrait se référer au groupe de rats, la vérité est que la gourmandise de masson fait de lui une victime mortelle de ces créatures.

Sa dépendance au jeu l’a forcé à suivre le cadavre de Winston et se faire piéger dans cet endroit terrifiant. Plus tard, sa cupidité l’a également amené à voler ce collier et à réveiller le monstre. En ce sens, elle a déclenché les événements qui ont marqué la mort de reine des rats et les représailles des rongeurs.

L’affiche de « Cemetery Rats », une des histoires du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SÉRIE « LE CABINET DE CURIOSITÉS DE GUILLERMO DEL TORO » ?

Cette fabrication est disponible en Netflix. Par conséquent, pour voir l’anthologie d’histoires d’horreur, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

Regardez la bande-annonce du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » ici.