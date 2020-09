Les GeForce RTX 3090, 3080, 3070 seront bientôt disponibles à des prix étonnamment bas!

Le plus grand saut de puissance de calcul graphique que nous ayons jamais vu. Les cartes de la série RTX 3000 de NVIDIA sont ici avec les RTX 3090, 3080 et 3070. La partie la plus étonnante de cette nouvelle génération est le prix.

Le Geforce RTX 3080 mène la charge pour seulement 699 € US la moitié du prix du RTX 2080 lors de son lancement il y a deux ans. À peu près le double de la puissance du RTX 2080 Super, le Geforce RTX 3080 est livré avec 10 Go de mémoire dédiée G6X. Pour quiconque ne sait pas, c’est la mémoire la plus rapide qui existe actuellement. Pour les spécifications exactes, le 3080 bascule également, 30 Shader-TFLOPS, 58-RT-TFLOPS et 238 Tensor-TFLOPS. Enfin, il disposera de ports HDMI 2.1, PCI Express 4.0 et G6X. Pour le refroidissement, il disposera de deux ventilateurs séparés qui alimenteront l’air à travers la carte, ce qui la rendra trois fois plus silencieuse que les cartes précédentes. C’est une puissance de calcul suffisante pour que la prochaine Xbox Series X ressemble à une antiquité. Vous pourrez bientôt mettre la main sur le RTX 3080 le 17 septembre de cette année.

Vient ensuite le petit frère plus abordable, le Geforce RTX 3070 pour seulement 499 € US. Le 3070 est toujours nettement plus puissant que le RTX 2080 Ti avec 8 Go de mémoire G6, 20 Shader-TFLOPS, 40 RT-TFLOPS et 163 Tensor-FLOPS. Plus qu’assez de puissance pour rivaliser avec les prochaines Playstation et Xbox. Cette incroyable carte budgétaire sortira en octobre.

Enfin, nous avons la Geforce RTX 3090, surnommée «BFGPU». Lorsque le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a introduit cette carte graphique dans le flux vidéo en direct, vous pouviez dire qu’elle était grande et dense. J’imagine que vous auriez besoin d’un boîtier PC pleine grandeur pour que cette bête s’intègre dans votre plate-forme. Même avec cela, cela pourrait être une pression serrée. La carte est tellement grosse qu’elle est même livrée avec une sorte de «silencieux» qui la rend 10 fois plus silencieuse que la dernière génération de cartes Titan. Le 3090 exécute les derniers jeux graphiques intenses à une résolution de 8k à 60 images par seconde. Un énorme 24 Go de mémoire G6X, 36 Shader-TFLOPS, 69 RT-TFLOPS et 285 Tensor-TFLOPS en font le GPU le plus puissant du marché. Aucune date de sortie n’a été confirmée pour ce grand garçon mais cela coûtera 1500 €, comme vous pouvez l’imaginer, il y a fort à parier que cette carte est réservée à ceux qui ont besoin de rendre des animations ou des films à une résolution de 8k ou plus. Soit ça, soit cette carte est pour les joueurs très dévoués qui ne veulent plus jamais revoir un pixel.