Les gens sur TikTok se frottent sous la langue pour une raison très NSFW

GIVI Quickpack 15l, Accessoires Trekker/Outback, T521

Quickpack 15l T521 Vous arrivez quelque part, vous rangez toutes vos affaires et là, vous réalisez qu'un sac à dos eût, peut-être, été bien pratique ? Peu importe la raison. Sauf que : combien de gens se promènent, juste pour le plaisir, avec un sac à dos vide, jusqu'au moment où ils en ont trouvé la raison ? Exact. Quiconque possède un top-case ou une valise latérale en aluminium de GIVI, peut, à présent, aussi disposer d'un sac à dos. Plus précisément, de ce Quickpack. Replié (et fermé), il mesure 32 centimètres par 18 et s'adapte parfaitement dans le couvercle de n'importe quelle valise en aluminium de GIVI. Dans le couvercle, oui. Ce fameux espace que vous n'utilisez jamais. Vous pouvez fixer ce Quickpack grâce à quatre crochets (qui se trouvent déjà dans le couvercle). Jusqu'au moment où vous en aurez besoin. Et quand le moment sera venu, il vous suffira d'ouvrir le Quickpack au moyen de la tirette pour disposer instantanément de 15 litres d'espace supplémentaire, bien pratique, de forme plus ou moins rectangulaire, et d'une série de petits compartiments, bien pratiques. Le compartiment central dispose d'une profondeur de 40 centimètres, tandis que les deux compartiments à l'avant se partagent cette distance de manière équitable.Il est, bien entendu, équipé de deux sangles réglables en longueur. L'absence d'une sangle de torse, de taille et de housse, par exemple, laissent soupçonner que ce Quickpack est avant tout, un atout quand vous continuez votre route à pied. Autrement dit, pas un véritable sac à dos de moto, mais bien de l'espace de rangement supplémentaire.