Nouveau Pokémon Snap: Pokémon légendaire Lugia – emplacement, poses et photos 4 étoiles (guide, solution)

Le Pokémon légendaire Lugia est caché dans Nouveau Pokémon Snap. Pour que vous puissiez le voir et prendre un bon instantané, vous devez d’abord le localiser. Dans ce Guider nous vous montrons où se cache Lugia et comme toi toutes les photos d’étoiles obtient.

Nouvelle solution Pokémon Snap: emplacement de la légendaire Lugia

Vous pouvez Lugia après avoir terminé l’histoire principale découvrir. Une fois que vous avez joué à travers le scénario, dirigez-vous vers le cours Fond marin de lentilles. Le légendaire Pokémon Psychique / Volant est là D’un Rang de chercheur sur 3 rencontrable. Notre guide de solutions vous montre ce que vous devez faire!

Étape 1: prenez le virage vers le fond marin

Au début du niveau, vous devez faire le Jonction à gauche prendre et à travers le Grotte sous-marine conduire. Il vous mène à la zone de fond marin la plus profonde du parcours. Si la jonction n’a pas encore été révélée, le Wummer la renforce avec une boule de lumina et fait tomber les rochers de côté.

Étape 2: aidez la lanterne

Dès que vous avez dépassé le Tentoxa et le Starmie et que vous commencez à descendre, gardez un œil sur un Lanturn et lancez-en un Boule Lumina. Un peu plus tard – après l’apparition du Wailord – vous le reverrez. Il sera alors agacé par deux quabs. Lancez une autre boule de lumina sur la lanterne et elle se libèrera.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Étape 3: Atteignez la grotte de Lugia

le sauvé Lanturn vous remerciera et vous guidera à travers un passage étroit. N’oubliez pas de scanner l’entrée de la grotte et d’activer le changement de direction. Vous atteignez maintenant La grotte de Lugia.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Étape 4: Activez les fleurs de cristal et réveillez Lugia

le Gardien de la mer Lugia dort dans la grotte. C’est juste derrière l’entrée. Pour le réveiller, vous avez besoin des deux Fleurs en cristal Lancez une balle lumina sur Lugia.

le première fleur de cristal est juste en face du Pokémon légendaire.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

le deuxième fleur de cristal est un peu plus difficile à voir. Il est situé derrière Lugia sur une colline, juste à côté d’un Magikarp endormi. Avez-vous rencontré les deux fleurs, Lugia se réveille et nage hors de la grotte.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Le mode image continue est un avantage! Nous vous recommandons de basculer le mode série sur Activer les options. Ainsi vous pouvez directement 3, 4 ou 6 photos prenez les photos les unes après les autres lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Cela vous donne une bien meilleure chance d’obtenir un très bon instantané de Lugia.

Remplissez la page Fotodex de Lugia avec toutes les poses

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Pour obtenir les quatre instantanés nécessaires de Lugia, suivez simplement notre guide de solution:

Photo 1 étoile de Lugia

Pour cette photo c’est tout à fait suffisant, Lugia simplement par le Dormir photographier.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Photo 2 étoiles de Lugia

le Image 2 étoiles de Lugia vous l’obtenez comme ceci: après le réveil de Lugia, il nage hors de sa grotte. Dès que vous arrivez au ruines arrivé à proximité, il nage à nouveau retour dans ta direction. C’est le moment idéal pour un superbe cliché.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Photo 3 étoiles de Lugia

Pour le Photo 3 étoiles deux là deux poses alternatives:

Il est plus facile de photographier Lugia exactement quand il se réveille et veut nager hors de la grotte.

et veut nager hors de la grotte. Dès qu’il nage à nouveau dans votre direction par la suite, frappez-le avec une pomme de velours et il en devient un rotation effectuer.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr

Photo 4 étoiles de Lugia

Vous pouvez voir la dernière et la plus rare pose lorsque vous réveillez Lugia et qu’elle nage dans la grotte. Il nage vers vous dès que vous passez devant les ruines. Une bonne compétence est maintenant requise: rencontrez Lugia avec un Samptapple, alors vous obtenez le rotation à voir (photo 3 étoiles). Après la vrille, il nage vers les ruines et vous pique cri en dehors. As-tu le Les ondes sonores avec dans l’image, cela apporte beaucoup de points.

© Nintendo / The Pokémon Company / 45secondes.fr