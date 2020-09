Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 est là, achetez-le maintenant!

C’est enfin là: Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 a été officiellement libéré le 4 septembre 2020, Tony Hawk et d’autres légendes comme Chad Muska rendent désormais les salons dangereux. Dans le remake, les graphismes et le paysage sonore ont été révisés, et même les légendes du skate ont été adaptées au zeitgeist.

La bonne chose est que vous pouvez maintenant sécuriser la version souhaitée. Le titre du combo est apparu et si vous ne souhaitez pas vous rendre en boutique, vous pouvez facilement commander le jeu dans toutes les boutiques en ligne. Vous pouvez choisir d’Amazon:

Vous pouvez également acheter le jeu auprès de Saturn et MediaMarkt. Ici, vous ne payez pas non plus de frais d’expédition. Chez MediaMarkt, vous économisez actuellement 11% sur le prix:

Vous pouvez donc acheter les Pro Skater 1 et 2 de Tony Hawk pour Xbox One et PS4 maintenant et le faire livrer à votre domicile de manière détendue. Le jeu coûte au prix normal 44,99 euros pour les deux plates-formes.

© Vicarious Visions / Activison

Les éléments suivants sont inclus dans l’édition Collector:

Le jeu et tout le contenu de l’édition numérique Deluxe

Deck pleine grandeur limité par Birdhous Skateboards

Vous en obtenez même un pour la PS4 Edition collectorque d’habitude 99,99 euros frais. Cependant, ceux-ci ne sont disponibles que auprès de fournisseurs tiers et coûtent cher 160 euros. Avec la version Xbox One, c’est même complètement différent. Les prix baissent maintenant ici 200 euros Allons.

