Pleine lune aux fraises : comment la localiser dans votre thème natal et savoir ce qu’elle affectera votre vie

Un nouveau pleine lune aura une lune ce jeudi 24 juin. Le ciel se prédisposera à montrer ce phénomène, également connu sous le nom de Super Lune aux Fraises, si important en astronomie, mais aussi en astrologie. En termes de cette discipline, la pleine lune se produira dans Capricorne. Cela se produit dans ce signe parce que nous traversons le mois Cancer, à partir de cette semaine, et les deux signes sont opposés complémentaires.

Le Capricorne est un signe terrain cardinal. Il est régi par Saturne, le dieu du temps, de la responsabilité, de la discipline. Bien que cela puisse être strict, c’est très sage et, pour cette raison, il est super intéressant de savoir où se situe l’étude qui est réalisée avec votre date, heure et lieu de naissance dans votre thème astral. Et là, il faut s’arrêter. Car la pleine lune qui se produira ce jeudi affectera chaque personne de manière différente, selon l’endroit où elle se situe dans son thème natal. On vous dit comment savoir dans quel domaine de votre vie cela va influencer.

Comment localiser la Pleine Lune en Capricorne dans votre thème natal

La pleine lune se produira dans le Capricorne grade 3. Par conséquent, vous devriez rechercher cette position dans votre lettre. Comment faites-vous? Simple. Il existe de nombreux sites Web spécialisés dans la mise à disposition d’un thème astral en ligne que vous pouvez avoir sous la main. Deux des plus importants sont celui de l’astrologue vénézuélien populaire Mia Astrale et l’autre est Astro.com. Une fois que vous avez placé vos données en conséquence, la page vous montrera un graphique à secteurs avec différentes positions, planètes et maisons.

Photo : Mia Astrale



Puisque la lune est en Capricorne, il faut la chercher sur le thème. Étant donné que chaque signe sur une carte a 30 degrés, vous devrez trouver le degré 3 en comptant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Dans l’exemple que nous vous montrons ici, le degré 3 Capricorne est en Maison 4. C’est un point super important et celui qui vous permettra de savoir comment cet épisode va affecter.

Les degrés sont comptés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (Photo : Mia Astral)



La carte natale a 12 maisons astrales qui correspondent respectivement aux 12 signes du zodiaque. Ainsi, la Maison 4 de l’exemple est liée au Cancer et à des problèmes plutôt familiaux et domestiques. En ce sens, selon l’endroit où se situe cette lune dans votre thème, vous pouvez nous parler ou nous parler du domaine de votre vie où des changements pourraient survenir.

Maison 1

Il est lié au signe d’Aires et à tout ce qui a à voir avec son essence, c’est-à-dire son SOI intérieur.

Maison 2

La maison du Taureau, signe gouverné par Vénus, mais contrairement à la Balance, régit l’estime de soi, les valeurs matérielles et les ressources

Maison 3

C’est celle de l’air, car elle régit le signe des Gémeaux et est liée à la communication, aux études et aux petits voyages.

Photo : Getty Images



Maison 4

C’est la maison du Cancer, un signe d’eau gouverné par la Lune. Elle concerne tout ce qui touche au foyer, au lieu d’appartenance et aux questions familiales.

Maison 5

La maison du Lion, signe de feu et mode fixe. Elle est liée à la créativité, aux romances et à l’enfant intérieur.

Maison 6

C’est la maison de la Vierge et régit tout ce qui a trait à la routine quotidienne et à la santé.

Maison 7

C’est la maison de la Balance, un autre signe gouverné par Vénus mais de modalité cardinale. Il s’agit d’associations de toutes sortes : amour, amitié et relations de travail.

Maison 8

C’est la maison d’Esporpio et régit tout ce qui concerne les émotions et le sexe les plus profonds.

Maison 9

Le Sagittaire règne sur cette maison et est lié à cette chose inconnue et lointaine qui attire notre attention. Langues, cultures et longs voyages.

Photo : Getty Images



Maison 10

C’est la maison du Capricorne et est plus liée à la discipline et à l’ordre, au statut social et au succès.

Maison 11

C’est la maison du Verseau, le troisième des signes d’air, et elle régit les relations mais à un niveau beaucoup plus communautaire. Il gouverne les amitiés et le travail d’équipe.

Maison 12

La dernière maison est celle des Poissons, l’un des signes les plus sensibles et empathiques du zodiaque. Elle est liée au karma, à la spiritualité et à l’inconscient.