Cela n’en a pas l’air, mais cette voiture à vendre est une BMW. Où est passé le «double rein»?

Dans l’industrie automobile, peu d’éléments visuels sont aussi associés à une marque que la grille «double jante» est liée à BMW. Cependant, tous les modèles portant le symbole de la marque bavaroise ne l’avaient pas. Le BMW-Glas 3000 V8 en est la preuve.

BMW-Glas? Oui c’est vrai. En 1966, BMW a acheté le fabricant Hans Glas (mieux connu uniquement sous le nom de Glas), absorbant, dans le processus, toute sa gamme de modèles. La plupart des modèles ont été abandonnés, mais certains seraient finalement vendus avec le symbole BMW.

L’un d’eux était précisément le BMW-Glas 3000 V8 qui, entre 1967 et 1968, n’a vu que 389 unités produites par la marque bavaroise. Il finirait dans l’histoire comme l’un des rares modèles à porter le logo BMW, sans compter, à l’époque, la calandre traditionnelle qui caractérise le constructeur allemand.

BMW… seulement de nom

Comme vous vous en doutez, étant un modèle conçu par Glas, le V8 utilisé par cette BMW-Glas 3000 V8 a été développé par la défunte marque allemande.

D’une capacité de 3,0 l, ce huit cylindres en V était équipé de trois carburateurs Solex et de doubles arbres à cames en tête. Au total débité 160 ch débités qui ont été envoyés aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à quatre vitesses.

La copie à vendre

Vendu aux enchères sur le site Web Bring a Trailer, ce V8 BMW-Glas 3000 a parcouru 83 246 km. Quant à son histoire, bien qu’actuellement aux USA, elle aura passé une partie de sa «vie» dans un musée en Allemagne.

Achetée par le propriétaire actuel en septembre 2020, cette rare BMW a depuis fait l’objet d’une révision qui s’étendait du système de freinage au réglage des carburateurs.



Apportez une remorque



Dans un état impeccable, ce spécimen présente des extras d’époque tels que la radio Becker Grand Prix. À l’intérieur également, l’attirail d’instruments comprenant des indicateurs de température et de pression d’huile ou de température de l’eau se distingue.

À la date de publication de cet article, le prix de l’offre le plus élevé est de 63000 € (environ 52000 euros), et, comme on peut le voir après une recherche sur le site Bring a Trailer, ce montant est inférieur à 75000 € (62 mille euros ) établie comme valeur de réserve.