4k et 60FPS, voici à quoi ressemble Blade Runner Enhanced Edition

L’année 1997 nous a apporté de nombreux jeux vidéo des plus variés, principalement destinés aux utilisateurs de PC et l’un des titres qui nous a surpris à l’époque était le grand Coureur de lame, un jeu d’aventure graphique basé sur le film Riddley Scott et développé par Westwood Studios qui, à l’époque, semblait que rien ne pouvait mal tourner.

Le jeu était pionnier à bien des égards, l’un d’eux était dans le le rendu 3D de ses personnages pour tirer le meilleur parti des « accélérateurs 3D » qui étaient une nouveauté cette année-là. Coureur de lame Il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde, mais a été piégé dans un ostracisme de licence légale jusqu’à ce qu’une magie GOG ait réussi à le ramener à la vie il y a un an pour le commercialiser dans son magasin numérique. Pour raviver la flamme, Nightdive Studios a travaillé sur Blade Runner Enhanced Edition un remastering du jeu dont aujourd’hui nous verrons ce qu’il nous apportera visuellement.

Blade Runner Enhanced Edition dans une comparaison incroyable

La nouvelle édition du jeu apportera des scènes au format 4K en plus de fonctionner à 60 fps avec l’aide du moteur KEX de Nightdive Studios (et le même qui utilisera la nouvelle version de Choc système). Le remodelage de cette nouvelle version n’affectera pas seulement les personnages mais aussi les textures et les animations. La remasterisation Il inclura également la prise en charge des pilotes et sera localisé dans plusieurs langues, notamment l’italien, l’allemand, le chinois et le français.

La sortie du jeu est toujours prévue pour la fin de cette année sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Êtes-vous prêt à vous rendre dans la ville futuriste de Los Angeles en 2019?