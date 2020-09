Plus grosse somme pour les athlètes individuels: le golfeur Johnson décroche le méga jackpot

Chaque année, les golfeurs professionnels du monde jouent pour la plus grande somme versée à un athlète individuel pour une seule victoire. En 2020, la crise Corona ne changera rien. Pas étonnant que le gagnant soit ravi.

La star du golf Dustin Johnson a remporté pour la première fois la finale de plusieurs millions de dollars du PGA Tour. Après une finale de 68, le numéro un mondial américain s’est imposé à Atlanta par trois coups devant ses compatriotes Justin Thomas et Xander Schauffele. Le joueur de 36 ans a reçu un bonus de 15 millions de dollars américains pour son triomphe à la fin de la saison à l’East Lake Golf Club et la victoire associée de la FedExCup – le plus gros jackpot du monde, qui est distribué à un seul athlète professionnel.

« Je voulais vraiment être champion FedExCup une fois dans ma carrière », a déclaré Johnson après son triomphe dans le championnat du circuit. « C’est très difficile de remporter ce trophée. J’avais beaucoup de grands joueurs juste derrière moi. En fin de compte, c’est devenu serré. »

Dans le format spécial des finales de la tournée, Johnson a débuté jeudi avec deux coups d’avance sur l’Espagnol Jon Rahm et trois coups d’avance sur Thomas. Au total, des bonus d’un volume de 60 millions de dollars américains ont été distribués aux joueurs de la FedExCup.

Traditionnellement, à la FedExCup, le prix en argent n’est pas versé immédiatement, mais finit dans un fonds de pension. Les joueurs ne peuvent bénéficier financièrement d’un bon classement qu’après leur retraite, mais pas avant l’âge de 45 ans. Ce n’est qu’alors que l’argent sera versé. L’exception: les dix premiers du compte final collectent une grande partie de leur bonus après le tournoi.

Le champion en titre Rory McIlroy est arrivé dixième, dix coups derrière. L’Irlandais du Nord et la superstar Tiger Woods sont les seuls joueurs à ce jour à avoir remporté la FedExCup deux fois. Le champion majeur à 15 reprises Woods ne s’était pas qualifié pour la finale des 30 meilleurs golfeurs de la tournée américaine cette année.