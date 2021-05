Super Zoo Story une arnaque de Stardew Valley? C’est vraiment à quel point les jeux sont similaires

Il y a actuellement de sérieuses allégations contre le prochain « Super Zoo Story » de la part des joueurs et Eric Barone, le développeur de Stardew Valley. Ils trouvent que le style graphique est beaucoup trop similaire à celui de « Stardew Valley ». Entre-temps, cependant, les accusés ont également pris la parole.

Histoire de Stardew Valley contre Super Zoo

Ne sont-ils pas tous des jeux de RPG? Le style graphique de « Stardew Valley » rappelait déjà celui d’un titre typique créé avec le RPG Maker. Cependant, il a pu mettre son propre cachet indéniable sur les graphiques 2D.

La comparaison directe: Si vous mettez les deux jeux côte à côte, vous remarquerez que « Super Zoo Story » est définitivement propres actifs créé. Néanmoins, cela ressemble plus à une extension de « Stardew Valley » et non à quelque chose qui lui est entièrement propre. De la conception du menu, à la police, aux tons de couleur et à leur saturation, tout est très similaire.

© Ape concerné

© Super Zoo Story Lorsque vous mettez les deux jeux côte à côte, il devient difficile de les distinguer.

Voici ce que pense le développeur de Stardew Valley: Eric Barone, également connu sous le nom de Singe concerné, responsable de « Stardew Valley », a commenté la découverte de la communauté et est d’accord avec sa critique. Bien qu’il n’ait pas vraiment de problème avec d’autres titres similaires à son travail, il pense que «Super Zoo Story» va un peu trop loin. S’ils n’étaient pas seulement trop fortement orientés vers «Stardew Valley», mais même copiés des actifs, ce serait Barone « Pas du tout en désaccord »comme il l’écrit.

La réponse de « Super Zoo Story »: La réponse initiale des développeurs de Super Zoo Story a été très dure. Ils ont expliqué, par exemple, que l’inspiration n’est pas illégale et ont également jeté des phrases telles que « Ce sont des conneries! » environ. Entre-temps, cependant, ils ont retiré ces déclarations et ont déclaré dans un avis sur Twitter qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de copier quoi que ce soit.

Ils sont désormais d’accord avec leurs critiques et jurent d’adapter leur style graphique. Nous nous excusons également pour la réaction défensive initiale envers le développeur de Stardew Valley. Parce que c’était inapproprié.

Les différences sont dans le gameplay

Le gameplay était plus différent dès le départ. « Super Zoo Story » est également un jeu de construction et vous pouvez vous faire des amis avec d’autres personnages du monde du jeu et même les épouser, comme dans le grand modèle. Cependant, vous construisez ici pas de ferme allumé, mais fonctionne un zoo.

Tu construis Des enclos pour plus de 50 animaux et 20 dinosaurespour que vous soyez tous heureux. Étant donné que chaque animal a ses propres préférences, cela peut être assez difficile. En commençant par le biome lui-même, jusqu’à la nourriture, vous devez faire attention à ce que vous gardiez les créatures d’une manière appropriée à l’espèce.