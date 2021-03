Tonikawa sur la lune pour vous: pourquoi nous aimons l’histoire de la Nasa et de Tsukasa

Crunchyroll est la seule plate-forme qui se démarque dans la transmission exclusive d’anime japonais et compte plus de 25000 épisodes et 15000 heures de contenu sous licence officielle, parmi lesquels Tonikawa sur la lune pour toi. Écrit et illustré par Kenjiro Hata, cette comédie romantique est un hit dans le service d’animation.

Ce n’est pas seulement à cause de l’histoire d’amour entre la Nasa et Tsukasa que Tonikawa sur la lune pour toi C’est une série digne d’admiration. C’est que, en plus de la partie romantique, Il met également en évidence l’aura de mystère qui génère le désespoir et une énigme qui englobe les personnages car il y a l’un des deux qui semble avoir quelque chose de surnaturel.

Tonikawa over the moon for you est un succès sur Crunchyroll. Photo: (IMDB)



Concernant la partie technique, Tonikawa sur la lune pour toi il est complètement hors de l’ordinaire avec des designs qui sont à égalité avec le reste de l’ensemble. Et, d’autre part, la section sonore suit la même piste, en particulier pour son ouverture accrocheuse, ce qui est cohérent avec ce qu’une comédie romantique comme celle-ci implique.

À tel point que cette série devient l’une de celles que vous ne pouvez pas décoller car, bien qu’elle n’ait pas le mélodrame typique de certains anime, c’est la seule qui est sortie avec succès de la recherche de sa propre identité. Ces 12 chapitres de 23 minutes maximum sont la plus grande réussite d’Hata depuis son arrivée sur Crunchyroll.

Qu’est-ce que Tonikawa sur la lune pour vous?

Nasa Yusaki est un jeune génie qui est écrasé le jour de ses examens d’entrée au lycée. Cependant, une jeune femme inconnue nommée Tsukasa le sauve et, par conséquent, il décide de la poursuivre jusqu’à ce qu’un jour il prenne courage et lui avoue son amour pour elle à un arrêt de bus.







De manière presque inattendue, Yusaki est rendu la pareille par son sauveur, mais à une condition: pour être son épouse, ils doivent d’abord se marier. Et au fur et à mesure que la relation se développe, les deux tourtereaux trouvent un moyen d’être plus intime, cependant ils traversent également des défis qui pourraient compliquer leur lien.