Survivor Mexico 2021: le somptueux prix que recevront les candidats

Survivant Mexique est venu à l’écran de TV Azteca avec une nouvelle saison et a redéfini une tendance. L’émission de téléréalité animée par Carlos Guerrero a connu sa première semaine de compétition et le premier éliminé était déjà connu. Il y a maintenant 23 participants avec des chances de gagner le premier prix: une mallette factuelle avec de l’argent. Combien coûte?

Le programme a réussi à se positionner comme le deuxième plus regardé à ses débuts le 7 avril, derrière Qu’est-ce qui arrive à ma famille?, Selon les données de Prensa Televisa. Le concours a commencé avec tout parce que Ce dimanche, il a déjà fait sa première sortie lorsque Bella de la Vega a battu Gabriel Cuevas dans le duel final.

Les premiers épisodes ont également montré comment les célébrités étaient Ils surmontent l’adversité et publient leurs pires versions pour survivre. Il y a même déjà des dirigeants et des aspirants à ces postes de pouvoir. Pour cette semaine, ils étaient immunisés Aranza Carreiro Oui Barbara Falconi.







Quel est le prix du gagnant de Survivor Mexico 2021?

Bien qu’il reste encore beaucoup à contester (l’édition précédente comptait 33 émissions), les concurrents regardent déjà de travers le grand prix qu’ils ont à gagner: 2 millions de pesos. Pour cela, ils doivent passer toutes sortes de tests pour montrer qu’ils sont les meilleurs en résistance physique, mental et athlétique.

Le montant est identique à l’édition 2020, mais avec une différence significative: cette fois, il y a huit autres participants et l’émission de télé-réalité peut être plus longue. L’année dernière était Lalo Urbina, qui a prévalu dans chaque compétition jusqu’à ce qu’il soit le grand gagnant de Survivor Mexico et qui a également a gagné un voyage à Vegas pour leur participation exceptionnelle.