Uranus éructe des rayons X et est plus étrange que nous ne le pensions

Plus les scientifiques l’étudient, plus c’est étrange Uranus obtient.

Le nouveau mystère à ajouter au répertoire de la planète? Les astronomes ont détecté des rayons X du monde étrange – et si certains des signaux peuvent être des émissions réfléchies par le soleil, certains semblent provenir de la planète elle-même, selon un Déclaration de la NASA .

C’est selon une nouvelle recherche qui a analysé les observations d’Uranus recueillies par la NASA Observatoire de rayons X de Chandra en 2002 et 2017.

Une image composite de la planète Uranus montre l’émission de rayons X de 2002 en violet rosé. (Crédit d’image: X-ray: NASA / CXO / University College London / W. Dunn et al; optique: WM Keck Observatory)

De nombreux objets du système solaire émettent des rayons X – de Vénus à Saturne en passant par les lunes de Jupiter, écrivent les scientifiques dans un article décrivant leurs recherches. En fait, parmi les planètes du système solaire, seuls Uranus et Neptune manquaient dans la liste.

L’équipe d’astronomes a été particulièrement attirée par l’étude d’Uranus aux rayons X car les alignements de la planète sont assez confus: la planète est sur le côté et l’axe de son champ magnétique est akimbo de le plan orbital et l’axe de rotation . Les axes inclinés peuvent déclencher des aurores boréales particulièrement compliquées, qui peuvent émettre des rayons X.

Les scientifiques ont donc décidé de fouiller dans les rares observations de Chandra d’Uranus – seulement trois segments de données, un d’août 2002 et deux de novembre 2017. Les observations de 2002 et 2017 proviennent également de différents instruments du télescope, et dans les données de 2017, les chercheurs ne peuvent pas identifier clairement quels rayons X proviennent de la planète elle-même et lesquels d’ailleurs dans la vue du détecteur.

Une image composite d’Uranus montre à la fois les émissions de rayons X et les émissions infrarouges par rapport à une vue optique de la planète. (Crédit d’image: rayons X: NASA / CXO / University College London / W. Dunn et al; optique (HRC): Observatoire WM Keck); Optique (VLT / HRC): ESO / VLT / Kirill Feigelman)

Tout cela signifie que les scientifiques, comme d’habitude, veulent plus d’observations. Mais selon les chercheurs, les deux patchs de données semblent montrer Émissions de rayons X de la planète étrange – et plus que ce à quoi on pourrait s’attendre uniquement de la diffusion de l’atmosphère de la planète par les émissions de rayons X du soleil.

Si certains des rayons X détectés par les chercheurs proviennent bien d’Uranus lui-même, plutôt que d’émissions réfléchies par le soleil, quelques phénomènes pourraient être en jeu, ont écrit les scientifiques. Les anneaux de Saturne produisent une fluorescence X lorsqu’ils sont frappés par des particules chargées du soleil, et les deux ensembles d’anneaux d’Uranus peuvent faire de même. Ou, les rayons X peuvent provenir de aurores sur Uranus , comme ils le font sur Jupiter, bien que les scientifiques ne soient pas sûrs de ce qui déclencherait les aurores elles-mêmes.

Les scientifiques espèrent que les futures observations de Chandra pourront aider à déterminer ce qui se passe à Uranus. Les missions qui n’ont pas encore été lancées pourraient également permettre d’étudier les émissions de rayons X de la planète, en particulier celles de l’Agence spatiale européenne. Télescope avancé pour l’astrophysique des hautes énergies (ATHENA), dont le lancement est prévu en 2031, ou le Observatoire de rayons X Lynx mission que la NASA envisage de lancer après son télescope romain Nancy Grace.

La recherche est décrite dans un document publié aujourd’hui (31 mars) dans le Journal of Geophysical Research.

