Jonah Hill a réagi à la première de Et juste comme ça

Plus de 15 ans après la fin de Le sexe et la ville, Hbo a publié la série de suites intitulée Et juste comme ça. Ce jeudi le premier des épisodes qui poursuivra l’histoire de Carrie (Sarah Jessica Parker) et son groupe d’amis new-yorkais, dont les aventures ont été diffusées à l’origine entre 1998 et 2004. La production est devenue une étape importante de la télévision qui a conquis un public varié à travers le monde.

Parmi les spectateurs du spectacle un fan inconnu était présent : la colline de Jonas. Apparemment, l’acteur nommé deux fois oscar est un fidèle adepte des aventures des filles de New York, et n’a pas voulu rater le premier des épisodes. Après l’avoir vu, il a publié sa réaction sur ses réseaux sociaux, et bien que ce ne soit pas un gros spoil, force est de constater que pour le comprendre, il faudra expliquer de quoi il parlait. Par conséquent, si vous n’avez pas encore vu l’épisode et que vous ne voulez rien savoir à ce sujet, nous vous recommandons d’arrêter de lire.

Et juste comme ça a montré à Carrie déjà Monsieur le Grand (Chris Noth) avoir une vie heureuse après une si longue période. Cependant, cette joie n’a pas duré longtemps pour les fans qui ont dû voir comment le chapitre s’est terminé avec la mort du couple de Carrie. C’était dû à un arrêt cardiaque causé par une séance d’entraînement sévère sur son vélo stationnaire, qui s’est terminée avec le personnage de Sarah Jessica Parker détruit et le serrant dans ses bras.

Sur votre compte Instagram, la colline de Jonas Il a posté une capture d’écran du bloc-notes de son téléphone portable où il a posé la question que tout le monde se posait. « Parce que Carrie tu n’as pas appelé le 911 ? »a écrit l’acteur de le loup de Wall Street, faisant allusion à la possibilité de lui sauver la vie s’il l’avait fait. Plusieurs fans célèbres ont répondu à son message, comme l’acteur et chanteur Ben platt, qui assurait : « Dévastateur« , ou le chanteur Marina Diamandis qui soulignait : « Exactement ».

L’entreprise de vélos d’appartement s’est fâchée contre HBO

Il semble que Et juste comme ça Non seulement il a fait ses débuts et détruit des fans, mais il a également mis en colère une entreprise. Il s’agit de Section, la ligne derrière les vélos stationnaires comme celui que je conduisais Monsieur le Grand au moment de subir l’attaque. Dans une déclaration adressée à des médias tels que Los Angeles Times, le docteur Suzanne Steinbaum, un cardiologue qui travaille avec la marque, a déclaré : « Monsieur le Grand il vivait ce que beaucoup appelleraient une vie extravagante (y compris des cocktails, des cigares et de grandes portions de viande) et il était en grave danger, comme le problème cardiaque qu’il avait dans la saison 6 « . Le spécialiste a souligné que leurs vélos indiquent non seulement la fréquence cardiaque mais aussi « Aurait pu aider à retarder son attaque ». Heureusement pour le signal, il n’a pas parlé d’engager une action en justice.

