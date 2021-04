Tom Holland dit au revoir à Marvel

Avec seulement 24 ans, Tom Holland est devenu la grande trouvaille de Marvel. Il est venu au studio alors qu’il n’avait que 19 ans pour jouer une nouvelle version de Peter Parker, mieux connu sous le nom de Spiderman.







Malgré que Tom Holland Il a fait face à un Peter très différent de Tobey Maguire et Andrew Garfield puisque dans aucun des films il n’a traversé les mêmes situations que les deux premiers Spider-Man, il a déjà deux films à lui et quelques apparitions en conjonction avec les Avengers. À tel point que non seulement il visait sa carrière plus haut, mais il a également montré sa polyvalence en matière d’acteur.

Parce que, étant l’une des stars de Marvel, il est également devenu l’un des jeunes acteurs les plus acclamés par la critique. Dans cette nouvelle ère de l’industrie cinématographique, où prédominent les visages de nouveaux acteurs tels que Millie Bobby Brown, Anya Taylor Joy et Zendaya, la Hollande fait partie de ces petites stars qui promettent un bel avenir.

Cependant, il y a quelques jours à peine, l’acteur britannique a avoué qu’il avait besoin d’un répit du MCU. Lors d’une conversation avec Entertain This de USA Today, le fils du légendaire Dominic Holland a déclaré qu’à la fin de l’aventure de Peter Parker, il ferait une pause.

Tom Holland cherche une pause après Marvel. Photo: (Getty)



Pour ce qu’il a assuré, une fois le tournage de Spiderman: pas de retour à la maison, son plus grand souhait est de rentrer chez lui en Angleterre et de profiter de sa famille. « C’est la première fois depuis que j’ai signé avec Spiderman que je n’ai de contrat avec personne, je pourrai aller skier, ce qu’ils ne me laisseraient pas faire car c’est un sport dangereux”, Il a compté. Cependant, il a également précisé qu’au moment de la première de son film, le 17 décembre, il reviendrait à Los Angeles.

Ça oui, Tom Holland Il a également assuré que son intention de retourner dans sa famille venait du simple fait de laisser couler sa vie. « Je rentrerai à la maison et verrai où le vent me mène»A-t-il déclaré. Et, sans aucun doute, cela s’est bien passé puisqu’il ne cesse d’ajouter des longs métrages à sa carrière.