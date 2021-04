Samsung Galaxy Quantum 2, le mobile doté d’une puce quantique est désormais officiel

Samsung lance son deuxième mobile à technologie quantique: il s’agit du Galaxy Quantum 2, avec la plus petite puce quantique au monde dans sa catégorie.

Après plusieurs semaines de rumeurs et de fuites, Samsung a présenté son nouveau Galaxy Quantum 2. la deuxième génération de sa famille de téléphones avec puce quantique intégrée.

C’est le successeur de la Galaxy A Quantum lancé l’année dernière, et se distingue par technologie de cryptographie quantique conçu pour offrir une plus grande sécurité.

Samsung Galaxy Quantum 2, toutes les informations

ID Quantique est la société en charge du développement de la technologie intégrée à ce téléphone. Selon Samsung, c’est le la plus petite puce quantique de générateur de nombres aléatoires au monde, avec une taille de seulement 2,5 millimètres.

La puce en question fonctionne de telle manière que capture le bruit aléatoire via un capteur d’image de type LED et CMOS. De cette façon, vous pouvez générer des nombres imprévisibles qui ne suivent aucun type de modèle, pour crypter les fichiers stockés sur l’appareil avec une plus grande sécurité.

Samsung a travaillé pour implémenter le fonctionnement de cette technologie dans le système d’exploitation, de sorte que toutes les applications qui utilisent les API du système Android Keystore peut utiliser le système quantique.

Pour le reste, on parle d’un smartphone haut de gamme qui intègre un Processeur Qualcomm Snapdragon 855+ avec 6 Go de RAM, qui est accompagné d’un Écran Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, et un appareil photo principal de 64 mégapixels.

Le téléphone sera vendu uniquement en Corée, et il sera possible de l’acheter à partir du 23 avril prochain. Pour l’instant, cela n’a pas été confirmé son prix.

Le Galaxy Quantum 2 sera le Samsung Galaxy A82 dans d’autres pays

Comme on le dit depuis longtemps, le modèle que Samsung a annoncé aujourd’hui en Corée du Sud est le même terminal qui sera vendu dans le reste des régions que le Samsung Galaxy A82.

La principale différence est que le modèle global n’aura pas de technologie quantique qui inclut le Galaxy Quantum 2. Pour l’instant, Samsung n’a pas confirmé la date de présentation du Galaxy A82, mais son arrivée devrait intervenir dans le courant du mois d’avril.

