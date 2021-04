Les humains sont à la fois le maillon le plus faible et le plus fort de la chaîne des missions spatiales – Rapport du commandant: jour lunaire 14

L’équipage de Selene III fait un moonwalk lors de sa mission de simulation lunaire à HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Oscar Ojeda)

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene III de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission Selene III Moon à HI-SEAS



Jour lunaire 14 (7 mars 2021)

Encore une fois, je redoute la fin qui approche. La fin de notre mission analogique sur la lune. Ce soir est la dernière nuit pour l’équipage de Selene III en mission à l’habitat HI-SEAS et je ne peux pas m’empêcher de me sentir émotif. Plus d’adieux, plus de chagrins et puis j’ai une autre mission lunaire à venir dans moins d’une semaine. Ce coup de fouet constant de sentiments, à la fois heureux et tristes, me fait des ravages. Je me demande parfois si ce qui ne vous tue pas vous rend vraiment plus fort?

Bien que déchiré dans de nombreux sens par mes émotions, j’essaie toujours de le garder ensemble devant mes coéquipiers. Je suis sûr qu’ils vivent quelque chose de similaire. D’une part, ils ont hâte de retrouver leurs proches, de la nourriture fraîche, des douches et d’autres produits que beaucoup de gens chérissent sur Terre. D’un autre côté, nous nous sommes tous si bien liés que nous nous sentons tous tristes de voir que notre temps ensemble touche à sa fin.

Notre mission était à la fois stimulante et très amusante. L’équipage de Selene III a fait un travail extraordinaire pour traverser des jours littéralement sombres sans soleil à travers les tempêtes de poussière sur la lune (alias de fortes pluies à Hawaï). Même dans les moments les plus sombres, nous avons pu nous remonter le moral et trouver un côté positif à notre situation. Pas un seul jour ne s’est passé sans les rires partagés par tout l’équipage. Ce sont ces moments qui me manqueront le plus, d’autant plus que je sais qu’ils ne se reproduiront plus jamais. Même si nous nous reverrons dans le futur, ce ne sera pas la même chose que de relever des défis extrêmes et de vivre de merveilleux moments de liaison au cours de la mission.

Salade fraîche du système hydroponique Lettuce Grow de HI-SEAS habitat et «nouilles spatiales» pour le dîner à la fin de la mission Selene III. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Oscar Ojeda)

Ma spirale descendante en pensées tristes a commencé hier soir après que nous ayons regardé le film « La vie secrète de Walter Mitty ». Cela faisait partie d’une soirée cinéma que nous avons organisée en l’honneur de l’anniversaire de l’agent de communication scientifique Brooke Edwards. L’équipage a cuisiné et cuisiné toutes sortes de friandises savoureuses pour cette belle occasion. Ensuite, nous nous sommes réunis avec du chocolat chaud, recouvert de couvertures, pour profiter du film malgré des températures très froides dans l’habitat (55 degrés Fahrenheit, soit 13 degrés Celsius).

Le film a frappé à la maison avec nous tous. Certains d’entre nous ont été inspirés à essayer de tirer le meilleur parti de la vie. D’autres ont réalisé qu’ils pouvaient prendre certaines choses dans leur vie pour acquises. Pour moi, je me suis souvenu de diverses grandes aventures que j’ai vécues dans la vie et de la façon dont je ne devrais pas abandonner certaines quêtes passionnantes que je désire continuer. Souvent, les meilleures parties des aventures sont les personnes extraordinaires que nous rencontrons en cours de route. Maintenant, je suis sur le point de dire au revoir à toute une équipe de telles personnes.

Malgré mon humeur et mes sentiments actuels, je me suis plongé dans le reste des activités de ce soir. J’ai apprécié chaque dernier moment que j’ai pu avec ma famille spatiale Selene III. Cela incluait des jeux comme « What Do You Meme » et « Cards Against Humanity », ainsi que la finalisation du contenu des œufs de Pâques que nous laisserons à l’équipage de Selene IV. Il est tout à fait normal que notre mission se termine sur une note amusante, puisque c’est ainsi qu’elle a commencé.

L’agent de biosciences Jason Fischer prépare les microgreens pour la récolte à partir de son expérience de système de survie bio-régénératrice. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Aujourd’hui, mes membres d’équipage ont également terminé leurs projets de recherche. L’agent des biosciences Jason Fischer a partagé avec nous les microgreens qu’il a cultivés tout au long de la mission. Les microgreens ne poussaient que sur une solution nutritive hydroponique standard de l’industrie. Tenter de cultiver des microgreens sur des eaux usées simulées traitées dans un bioréacteur n’a pas bien fonctionné. La réalisation de cette étude de faisabilité était donc très importante pour Jason. À l’avenir, il prévoit de modifier les eaux usées simulées en les diluant ou en supprimant ses fortes concentrations de sel pour soutenir la croissance des plantes.

Le plus grand avantage de Brooke de la mission était qu’elle avait l’impression que l’expérience l’avait changée en tant que personne. Elle a appris que le fait de devoir compter sur des ressources limitées pour survivre dans l’espace rend plus conscient de la valeur d’avoir accès aux ressources naturelles. Brooke a également constaté qu’une bonne relation entre l’équipage est vitale pour le succès de la mission et contribue à réduire le stress au minimum.

L’officier des opérations d’équipage Eboni Brown est arrivé à une conclusion similaire. Les analyses de ses données de recherche ont montré que sans un système de soutien approprié, le stress chronique supprime les véritables caractéristiques d’un individu. Cela empêche les collaborations et les connexions émotionnelles, ce qui affecte les relations durables avec les autres membres d’équipage.

Les agents Brooke Edwards et Eboni Brown s’occupent d’une expérience de culture d’épinards en utilisant des cheveux humains comme engrais. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Brooke et Eboni ont également continué à cultiver des épinards en utilisant des cheveux humains comme engrais, dans le cadre du concours étudiant Mission to Mars que je dirige. Jusqu’à présent, le témoin et les épinards fertilisés avec une concentration plus élevée d’engrais capillaire ont germé. Brooke et Eboni ont préparé des instructions sur la façon de prendre en charge l’expérience à l’équipage de Selene IV, qui collectera cette «torche» métaphorique et la transmettra aux futurs équipages.

Les violentes tempêtes de poussière ont affecté le projet de recherche de l’ingénieur d’équipage Oscar Ojeda. Il n’a pas été en mesure de tester autant de méthodologies liées aux marches sur la lune et à la géologie locale qu’il l’espérait. Cependant, les données qu’il a pu collecter ont souligné l’importance de la manière dont les facteurs humains, tels que les relations au sein de l’équipage, peuvent influencer les résultats des missions analogiques et spatiales. Oscar a conclu que même avec toutes les avancées technologiques qui entrent en jeu, l’élément le plus important et le plus critique des futures missions d’exploration sera toujours quelque chose d’humain.

Notre équipage Bioengineer Zoe Maxwell a passé la majeure partie de la mission à essayer de dépanner son expérience sur la réduction du perchlorate et des nitrates à l’aide de bactéries et d’aquaponie. Certains des problèmes qu’elle a rencontrés étaient liés aux réservoirs en plastique qu’elle utilisait pour la partie aquaponique de son projet. Ils peuvent avoir affecté la réaction des bactéries dans le système. La plupart des poissons dans les bassins ont survécu et Zoe a recueilli des commentaires qu’elle mettra en œuvre lors du développement de son projet en collaboration avec Berkeley.

Crew Bioengineer Zoe Maxwell s’occupe de son expérience en se concentrant sur la croissance de bactéries mangeuses de perchlorate dans un système aquaponique avec des poissons pour la filtration durable du perchlorate présent sur Mars. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Même moi, je n’ai pas pu réaliser mon projet de recherche, axé sur les formes de vie extrêmes des grottes de lave (extrémophiles), à cause des tempêtes de poussière. C’est un projet en cours sur lequel je travaille visant à comprendre quels types d’extrémophiles vivent dans ces systèmes de grottes et comment ils y survivent, en collaboration avec le Goddard Space Flight Center de la NASA. Au lieu de cela, je me suis concentré sur prendre soin de mon équipage et sur la réalisation de projets de sensibilisation au cours de cette mission.

Nous étions tous soumis à un stress supplémentaire lorsque le temps nous a enfermés dans l’habitat pendant des jours. C’était l’époque où les projets et problèmes personnels devaient être mis de côté pour travailler ensemble en équipe et, plus important encore, en famille. J’ai apprécié chacun de ces moments et c’est ce que je retiendrai de cette mission. Comme l’équipage l’a compris, l’aspect humain des missions spatiales peut être à la fois le maillon le plus faible et le plus fort de la chaîne.

Le commandant Musilova approuve l’écoute de « Stay Alive » de José González du film « La vie secrète de Walter Mitty ». Mes yeux se remplissent de larmes de joie et de chagrin. Mon super équipage me manquera, mais de bons souvenirs de notre temps ensemble continueront de me pousser en avant. Mission Selene IV ici je viens!

