Alfred Molina brise le silence sur le retour du docteur Octopus

Après de multiples rumeurs liées au rôle du multivers dans les futures tranches du MCU, les fans de la franchise n’ont pu s’empêcher de contenir leur enthousiasme lorsque l’année dernière la présence d’Alfred Molina et Jamie Foxx a été confirmée dans « Spider-Man: No Way Home », le troisième film dans lequel Tom Holland jouera le héros de l’escalade des murs.

Il a été annoncé que pour ce film, Molina et Foxx reprendront leurs rôles de Docteur Octopus et Electro. Comme si cela ne suffisait pas, il a été confirmé qu’ils joueront les versions qu’ils ont jouées dans leurs franchises respectives « Spider-Man ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Charles Chaplin: 6 grands films à ne pas manquer

Cela a soulevé de nombreuses spéculations sur les rôles possibles de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film, mais alors que les deux acteurs (et Marvel Studios) hésitent à commenter la question, Alfred Molina a partagé dans une récente interview des détails sur son expérience. jouer à nouveau à Dock Ock, expliquant les raisons de son vœu de silence initial.

« Quand nous tournions, nous avions pour ordre de ne pas en parler, parce que nous étions censés être un grand secret », a déclaré Molina à Variety. «Mais vous savez, tout tombe sur Internet. Je me décris vraiment comme le secret le plus mal gardé d’Hollywood. »

L’apparition de Molina dans « Spider-Man 2 » remonte à 2004, c’est-à-dire à un peu plus de 17 ans, ce dont l’acteur en profiterait pour rire un peu de lui-même. « C’était merveilleux. C’était très intéressant de revenir après 17 ans pour jouer le même personnage, car dans les années suivantes j’ai maintenant deux mentons, un marché aux poissons, des pieds de vache et un dos un peu bâclé ».

L’acteur précise également qu’il a demandé à Jon Watts, scénariste et réalisateur du film, comment il était possible de ramener son personnage s’il était censé mourir dans « Spider-Man 2 », auquel le réalisateur répondrait que « Dans cet univers , personne ne meurt vraiment »et que son personnage serait repris juste au moment de sa dernière apparition à l’écran.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chanson du Scorpion partagée sur la cassette « Mortal Kombat »

Malgré les inquiétudes de l’acteur, Watts lui rappellerait la grande technologie de rajeunissement utilisée dans les précédents films de Marvel Studios. De plus, Molina a noté que les bras mécaniques feraient tout le travail. « Spider-Man: No Way Home » prépare son arrivée en salles le 17 décembre.