Tom Hiddleston a fait allusion à des détails sur la saison 2 de « Loki »

L’arrivée de la première saison de « Loki », qui lors de sa première était considérée comme une simple mini-série se déroulant dans le MCU, a complètement bouleversé la façon dont nous percevons actuellement la franchise. Non seulement à cause de l’introduction même du multivers comme élément narratif de grande importance, mais à cause de son intense suspense à la fin de son épisode final.

Et c’est que Loki et sa variante Sylvie (Sophia Di Martino) ont réussi à se rendre dans une mystérieuse citadelle au-delà du temps où ils ont rencontré Jonathan Majors et son interprétation de « That One That Remains », un nom avec lequel le MCU nous a présenté à l’une des variantes de Kang le Conquérant, son prochain grand méchant.

Silvie trahit Loki pour tuer la variante de Kang après avoir expliqué la grande guerre dans laquelle ses versions alternatives ont combattu, provoquant une grande perturbation dans la chronologie sacrée. De retour à TVA, Loki se rend compte que Mobius (Owen Wilson) et Huntress B-15 (Wunmi Mosaku) ne le reconnaissent pas.

Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, une grande statue a supplanté les supposés dirigeants de la TVA, arborant le cachet des Majors, peut-être l’une des versions de Kang, qui reviendra en tant qu’antagoniste principal dans « Ant-Man and the Wasp : Quantumanie ».

Selon le Daily Mail, Hiddleston, Di Martino et Majors ont participé à un panel spécial au MCM London Comic Con où ils ont abordé des problèmes directement liés à la série Loki, récapitulant certains de ses événements les plus importants et ce qui pourrait arriver dans la deuxième saison. . Cependant, Hiddleston présenterait des excuses sincères pour son incapacité à révéler plus de détails sur la question.

Après avoir compté les événements qui se produisent dans les derniers instants de l’épisode, Hiddleston assure que la série pourrait commencer là où sa première saison s’est terminée, lorsque Loki regarde la statue de Kang à TVA. Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmations, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a laissé entendre que la série pourrait reprendre sa diffusion à un moment donné en 2023.