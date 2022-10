Marvel : Jacob Batalon ne sait pas si son personnage Ned reviendra dans le MCU

merveille

Jacob Batalon donne vie à Ned, le meilleur ami de Peter Parker dans le MCU, mais aujourd’hui l’interprète avoue qu’il n’est pas sûr que son personnage revienne au cinéma.

Lorsque Kevin Feige a fini d’annoncer les projets auxquels nous pouvons nous attendremerveille pour le reste de La saga multivers mais il n’y avait pas d’entrée homme araignée stipulé pour l’avenir du MCU beaucoup ont commencé à se demander ce qu’il adviendrait du personnage de Tom Holland. Après tout, Pas de retour à la maison C’est le sixième film le plus rentable de l’histoire et un retour de Spidey est plus que certain.

Cependant, les conséquences du sort du Docteur Strange à la fin du dernier film de la mur-crawler Ils ont fait oublier Peter Parker à son meilleur ami Ned et à sa petite amie MJ, donc la présence de ces personnages dans les futures aventures de Spidey pourrait bien être en danger si les scénaristes décident de prendre l’histoire dans une autre direction. En ce sens, il a parlé Jacob Batalon qui personnifie le meilleur ami de Peter : ned leeds.

Parler avec Collisionneur Jacob Batalon déclaré: « J’ai l’impression que les acteurs sont les dernières personnes à savoir. Je pense que les gens supposent que les acteurs cachent toujours des secrets. Je vous promets, nous ne savons rien. Mais encore une fois, si c’est au bon endroit, au bon moment, avec le bon groupe de personnes avec qui nous avons été, je dirais, pourquoi pas ?.

Un acteur qui ne sait pas s’il reviendra dans le MCU

L’inoubliable Batalon a ajouté : «Mais à part ça, tout ce qui arrivera arrivera. En réalité, ces décisions sont prises par les grands patrons, par les personnes qui signent les chèques. Nous sommes ouverts à l’idée, mais nous ne nous y attendons pas. »nous pouvons donc en déduire qu’il est vraiment en dehors du processus créatif qui se produit à l’intérieur merveille malgré le fait qu’il soit convaincu de faire partie d’un nouvel épisode de homme araignée si les conditions sont correctes.

Une partie du succès de la trilogie dirigée par Tom Holland était la relation de Peter Parker avec sa petite amie MJ, personnifiée par Zendayaet l’amitié qui unissait le héros à Ned, en l’occurrence incarné par Jacob Batalon. Le public du monde entier a célébré ce groupe de jeunes qui ont vécu de grandes aventures à travers trois films merveilleux à tel point que Batalon a déclaré avoir subi la fin de ce processus.

« Nous avons tous beaucoup pleuré lors de notre dernier jour de travail. Même à la première, nous pleurions tous. C’était une si belle expérience à vivre, je pense pour nous tous. »dit le bataillon. « Cela met vraiment un point d’exclamation sur la suite de Spider-Man, mais peut-être pas sur nous, et je pense que c’est une bonne chose. Nous n’en ferons peut-être pas nécessairement partie à la fin, mais ce fut néanmoins une belle balade. »a conclu l’acteur.

