La bande-annonce de Deep House donne une tournure sous-marine à l’horreur de la maison hantée

Blumhouse Productions a fixé la date de sa prochaine offre d’horreur, La maison profonde, un film défiant les genres qui propose des peurs classiques de la maison hantée dans un décor sous-marin tout en adoptant un format d’images trouvées. Mélangeant claustrophobie et peur des sauts traditionnels avec un scénario de course contre la montre, La maison profonde est tout ce dont un amateur d’horreur a besoin. C’est presque comme si les cinéastes avaient décidé de mélanger tous les types de sous-genres d’horreur pour créer quelque chose d’unique et d’original qui effraiera à peu près tout le monde. Cela semble trop beau pour être vrai, mais heureusement, cela se produit pour de vrai avec La maison profonde.

Alexandre Bustillo et Julien Maury, connus pour avoir dirigé l’horreur de la nouvelle vague française, À l’intérieur (2007), écrit et réalisé La maison profonde. Camille Rowe et James Jagger jouent les rôles principaux. Le film a été présenté en première en France au début de l’été avec des critiques majoritairement positives et a ensuite été repris par Blumhouse Productions pour être distribué en Amérique du Nord. La maison profonde sortira sur Epix en novembre. Voici le synopsis officiel de l’intrigue du film Blumhouse.

« Au fond de la surface d’un lac isolé apparemment tranquille se trouve une maison familiale parfaitement préservée. Lorsqu’un jeune couple d’influenceurs se lance dans l’exploration de la maison submergée pour capturer du contenu inexploré pour leurs abonnés des médias sociaux, leur plongée se transforme en cauchemar lorsqu’ils découvrent un présence sinistre. Avec un apport d’oxygène limité et le temps qui passe contre eux, le couple doit trouver un moyen d’échapper à la maison sous-marine des horreurs avant qu’il ne soit trop tard. «

Ceux qui ne sont pas déjà vendus sur le film peuvent consulter la bande-annonce ci-dessous.

Une bande-annonce courte et mesurée qui n’a pas révélé toute l’intrigue – une offre rare de nos jours, mais tout à fait bienvenue. La bande-annonce s’ouvre avec un couple se dirigeant vers un lac inaccessible dans les bois français. Le couple plonge pour trouver une maison bien conservée au fond du lac, mais finit par obtenir plus que ce qu’ils avaient prévu. Tourné presque entièrement sous l’eau, les cinéastes ont dû surmonter plusieurs défis techniques lors du tournage La maison profonde. Difficulté à placer les câbles et les antennes dans l’eau, les acteurs ne pouvaient pas être entièrement câblés pour des raisons de sécurité, une maison sur mesure qui ne pouvait pas être entièrement immergée de peur de ruiner le décor, et la pandémie s’est avérée être un obstacle pendant le tournage. Mais les cinéastes ont utilisé de nombreuses méthodes peu orthodoxes pour surmonter les obstacles et créditer leur directeur de la photographie, l’expertise en tournage sous-marin de Jacques Ballard, d’une grande aide.

Dans une interview accordée à Variety, Alexandre Bustillo a déclaré : « Tourner un film sous l’eau, c’est comme faire un film pour la première fois. Tous les aspects techniques devaient être faits différemment là-bas, et cela nous a obligé à réinventer le processus de mise en scène et la façon dont les tirs sont organisés. » Julien Maury a ajouté : « Chaque séquence sous l’eau prend trois fois plus de temps à tourner qu’une séquence au-dessus – même un plan inversé est long à mettre en place. » Il a ajouté: « Tout le processus était fou, et nous le devons à Jacques Ballard, qui est un maître du tournage sous-marin. Ballard a notamment créé le clip aquatique de Beyonce ‘Runnin' ». La maison profonde ne se compose que de deux acteurs, choisir les bons et les diriger avec leurs visages recouverts de masques de plongée était un autre défi. « Nous avions besoin que les acteurs puissent laisser transparaître des émotions fortes dans leurs yeux, ce que nous avons trouvé avec Camille Rowe et James Jagger », a déclaré Maury.

Espérons que tous les efforts en valent la peine. La maison profonde sera disponible à l’achat en numérique et en streaming sur Epix à partir du 05 novembre 2021.

