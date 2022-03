Ni Inventing Anna ni Vikings Valhalla : c’était la série Netflix la plus regardée en février 2022

Netflix

Le deuxième mois de l’année touche à sa fin et on sait déjà quelle série a été la plus choisie par les abonnés de la plateforme à travers le monde durant cette période.

© GettyNi Inventing Anna ni Vikings Valhalla : c’était la série Netflix la plus regardée en février 2022.

Le troisième mois de l’année a commencé pour le service de streaming Netflix avec de nouvelles premières d’émissions et de films qui devraient déjà arriver dans les semaines à venir. Cependant, il est temps de faire le point sur ce qui s’est passé et c’est pourquoi nous vous présentons ici quelle a été la série qui a le plus captivé les utilisateurs de la plateforme en février 2022 et atteint un plus grand nombre de reproductions.

Certains des titres qui sont arrivés avaient une certaine attente avant d’être inclus dans le catalogue, comme ce fut le cas pour Inventer Anna, la dernière création de Shonda Rhimes sur une vraie escroc. De même, les abonnés attendaient avec impatience Vikings : Walhallamais quand ils sont arrivés presque à la fin du mois, ils n’ont pas eu trop d’audience pour prendre le dessus et ils n’ont pas pu atteindre Nous sommes morts.

Selon les mises à jour hebdomadaires de FlixPatrol et les chiffres d’audience publiés par Netflix, la série sud-coréenne se positionne comme la plus regardée de février 2022. Il est officiellement arrivé dans la bibliothèque de contenu le 28 janvier, mais le plus gros impact de l’émission écrite par Chun Sung-il et basée sur le webtoon Maintenant à notre école de Joo Dong-geun s’est produit dans les jours suivants.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « L’histoire parle de certains étudiants qui sont piégés dans leur institut, Hyosan High School, alors qu’ils subissent les attaques de leurs camarades de classe infectés par un virus zombie mortel. Sans eau ni nourriture, sans contacts avec l’extérieur, ils doivent se battre pour leur survie et trouver un moyen de s’échapper de l’institut et de la ville. Pendant ce temps, les autorités ont déclaré la loi martiale, et l’armée coréenne et la ROKAF la maintiennent isolée « .

Les 12 épisodes de sa première saison sont réalisés par Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon et Yoo In-soo, acclamés par le public. Bien que les revues de presse aient été mitigées, la fureur suscitée par cette série sud-coréenne montre clairement que la nation asiatique occupe une place importante au sein de Netflix et les internautes sont attentifs à chacune de ses premières après le phénomène de Le jeu du calmar.

