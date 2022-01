Brian Cox de Succession ne voulait pas travailler avec Johnny Depp « surestimé »

Dans ses récents mémoires, l’acteur emblématique Brian Cox n’a pas hésité à expliquer pourquoi il n’avait pas joué de rôle dans le pirates des Caraïbes franchise, qui se résumait à lui à ne pas vouloir passer des années dans une franchise « ingrate » et à ne pas être le plus grand fan de Johnny Depp. L’acteur, qui est bien connu pour avoir exprimé son opinion, avait un extrait de ses mémoires partagé par le magazine GQ, qui l’a vu rappeler ses raisons de ne pas rejoindre l’énorme franchise de films Disney.

Le mémoire, intitulé Mettre le lapin dans le chapeau, revient sur la longue et prolifique carrière de l’acteur, qui interprète actuellement le rôle du redoutable Logan Roy dans HBO’s Succession et a déjà travaillé dans de nombreux genres avec des rôles dans L’anneau, L’identité Bourne, Montée de la planète des singes et en Chasseur d’hommes comme la première itération à l’écran d’Hannibal Lecter avant qu’Anthony Hopkins ne s’approprie le rôle. Dans le texte, Cox a révélé qu’il « est devenu [his] nez en l’air » au rôle du gouverneur Weatherby Swan dans le très populaire pirates films, un rôle qui sera ensuite repris par Jonathan Pryce. Cox a écrit :

« Le gars qui a réalisé Pirates était Gore Verbinski, avec qui j’ai fait The Ring, et c’est un type adorable mais je pense que j’ai effacé mon cahier en refusant le Gouverneur. Cela aurait été une source de revenus, mais de toutes les parties de ce film, c’était la plus ingrate, en plus j’aurais fini par le faire film après film et j’aurais raté toutes les autres belles choses que j’ai faites. »

En plus de préférer explorer d’autres rôles que d’être lié à une franchise en cours, Cox continue d’expliquer que son autre raison de ne pas rejoindre la franchise se résume à son opinion que Johnny Depp est « tellement exagéré, tellement surestimé » dans l’industrie qu’il a simplement ne voulait pas faire partie de ce qu’il appelle le « Johnny Depp as Jack Sparrow Show ».

« Une autre chose avec pirates des Caraïbes est que c’est vraiment le « Johnny Depp as Jack Sparrow Show », et Depp, bien que j’en sois sûr qu’il soit, est tellement exagéré, tellement surestimé. Je veux dire, Edward Scissorhands. Avouons-le, si vous arrivez avec des mains comme ça et un maquillage pâle et cicatrisé, vous n’avez rien à faire. Et il ne l’a pas fait. Et par la suite, il en a fait encore moins. Mais les gens l’aiment. Ou ils l’aimaient. Ils ne l’aiment pas tellement ces jours-ci, bien sûr. »

Le dernier commentaire coupant sur le sujet par Cox fait référence aux différends judiciaires en cours entre Depp et Aquaman star Amber Heard, dont le divorce désordonné et vicieux et les accusations de violence physique ont conduit Depp à se retirer de son rôle dans le troisième Bêtes fantastiques film à Warner Bros. et a par la suite conduit Depp à être mis sur liste noire pour les pistes de diffamation apparemment sans fin et les gros titres des médias entourant la paire. Malgré les problèmes, Heard a conservé son rôle dans le prochain Aquaman et le royaume perdu, au grand dam des partisans de Depp en la matière, qui ont menacé de boycotter le film lors de sa sortie en décembre de cette année.

Cox lui-même surfe actuellement sur le succès de Succession, qui lui a valu le prix du meilleur acteur dans une série dramatique aux Golden Globes. Le mémoire Mettre le lapin dans le chapeau sort le 18 janvier.





