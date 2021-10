Une rupture entre Jamie et Claire marquera la sixième saison d’Outlander

La sixième saison deÉtranger C’est l’un des plus attendus par les fans. Après la fin tragique que Claire Fraser, le personnage principal et interprétée par Caitriona Balfe, a eu dans la cinquième saison, maintenant les adeptes de l’histoire veulent voir ce qui va lui arriver. Cependant, à la déception de beaucoup, les nouveaux chapitres n’arriveront que l’année prochaine et, comme annoncé par la production, il n’y aura pas plus de six tomes dans cette édition.

Cependant, petit à petit plus de détails sur ce qui arrivera dans la prochaine partie de Étranger. Au-delà de la connaissance de l’histoire originale, qui est écrite dans les livres de Diana Gabaldón, maintenant c’était Sam Heughan celui qui a révélé des choses qui pourraient ne pas être très bien acceptées par les fans. L’acteur est apparu à New York Comic On aux côtés de l’écrivain et producteur exécutif Maril Davis.

Là, en plus de signer des autographes pendant deux heures, l’interprète avait un panel interactif avec tous les participants à l’événement. A tel point que, lorsqu’il répondait aux questions, c’était lorsqu’il donnait des précisions sur l’avenir qui s’étendait tant à son caractère en général qu’à sa relation avec sa femme. Et, sans aucun doute, le fait qu’il ait parlé d’une rupture entre eux a surpris tout le monde.

« Jamie est allé sauver Claire mais de toute évidence, elle n’avait pas surmonté ce traumatisme et je pense que Jamie en est très conscient et garde un œil sur elle, je pense que ces fissures commencent à apparaître non seulement pour Jamie et Claire mais aussi pour le reste des habitants de Fraser’s Ridge» Étaient ses mots exacts. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, l’Écossais a également précisé que la guerre approche, mais cette fois pour de vrai.

En effet, pour la prochaine édition de ÉtrangerJamie doit repenser sa loyauté. Sachant qu’il est du mauvais côté des Britanniques, il sait qu’à un moment donné il devra changer de camp. Reste à savoir comment la fiction se terminera, mais une chose est sûre : Sam Heughan et Caitriona Balfe seront à nouveau les protagonistes emblématiques.

