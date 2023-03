Tom Felton se souvient de la co-star de Harry Potter, Robbie Coltrane, pour son anniversaire

Harry Potter étoile Tom Felton a partagé un essai avec E! Nouvelles se souvenant en retard Robbie Coltrane à son supposé 73e anniversaire. Felton, qui a joué Draco Malfoy, a travaillé avec Coltrane dans la franchise pendant plus d’une décennie. L’acteur a rappelé les moments amusants qu’ils ont passés lors du tournage des films Harry Potter. Coltrane est décédé en octobre 2022 en raison d’une défaillance de plusieurs organes.

Felton a commencé sa lettre sincère rappelant leurs premiers jours de tournage pour la franchise. Il a écrit,

« Au début d’Harry Potter, le casting comprenait deux groupes distincts : les enfants et les adultes. Emma Watson avait 9 ans quand nous avons commencé à tourner ; Dan Radcliffe avait 11 ans; J’avais 13 ans. Maggie Smith et Richard Harris, en comparaison, avaient entre 60 et 70 ans. Faites le calcul : soit vous étiez l’un des enfants, soit vous étiez l’un des adultes. Sauf si vous étiez Robbie Coltrane.

Felton était fasciné par la façon dont Coltrane a pu créer des liens avec les deux groupes sur le plateau. L’acteur a également été impressionné par la connaissance de Coltrane sur divers sujets. Il ajouta,

«D’une manière ou d’une autre, Robbie a réussi à être un adulte et un enfant en même temps, gardant un pied dans les deux camps. Sa connaissance du monde était stupéfiante. Il connaissait bien tous les sujets que vous voudriez mentionner, de l’ingénierie à la géographie, de l’histoire aux voyages – et cela signifiait qu’il avait quelque chose à apporter à toute conversation adulte qui pourrait avoir lieu sur le plateau. On pouvait dire que les acteurs plus âgés appréciaient et respectaient son expérience.