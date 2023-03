Toutes les premières de séries sur Disney + en avril 2023

Avril est sur le point de commencer et ce sera un grand mois pour Disney+. C’est que la plateforme de streaming a annoncé quels seront les contenus qui arriveront dans les prochaines semaines et qu’ils chercheront à être parmi les plus vus. De cette manière, des séries de National Geographic, Guerre des étoileset bien d’autres, rejoindront le catalogue pour conquérir une nouvelle fois les utilisateurs.

L’une des premières les plus prometteuses sera Voyage au centre de la terrea, la bande qui présentera des performances de personnalités telles que Sebastián García, Oscar Jaenada, Margarita Rosa de Francisco, Mauricio « El Diablito » Barrientos, Gabriel Goity et Manuel Márquez, entre autres. La série originale Disney + sera l’un des gros paris du mois sur le service d’abonnement.

De même, des fictions arriveront comme Le croisement et Tout est bienspécial comme Projet Rennerdes productions liées à la nature comme Secrets d’éléphant et L’Europe vue du ciel, et des projets animés idéaux pour les plus petits membres de la famille. C’est tout ce que Disney+ prépare pour avril 2023 !

+ Toutes les séries à venir sur Disney+ en avril

– Voyage au centre de la Terre

Date de sortie: 5 avril

Parcelle: Dans Voyage au centre de la Terre, Diego est envoyé par ses parents au camp de Pompilio Calderón. Là, avec ses frères et amis, il trouve la voiture abandonnée de sa grand-mère Pola et, suivant ses traces, il arrive à un mystérieux portail vers une autre dimension. Lorsque Diego découvre un puissant secret de famille, il comprend qu’il doit protéger la dimension qu’il a trouvée, mais la mission n’est pas si simple : Pompilio et son acolyte Claudio feront tout leur possible pour détruire ce monde fantastique dans lequel ils ont réussi à pénétrer.

– Le Crossover

Date de sortie: 5 avril

Parcelle: Le crossover est une histoire émouvante et émouvante sur une famille de basketteurs. La série met en vedette deux frères adolescents, Josh et Jordan Bell, qui sont largement considérés comme des phénomènes de basket-ball. À travers sa poésie lyrique, une version adulte de Josh, désormais connu sous le nom de « Dirty » Bell, raconte l’histoire de sa majorité et de celle de son frère, sur et en dehors du terrain, tandis que leur père, un ancien joueur pro du basket-ball, il s’adapte à la vie après le basket, et sa mère poursuit enfin ses rêves.

– Projet Renner

Date de sortie: 12 avril

Parcelle: Derrière le grand écran, Jeremy Renner est un constructeur chevronné passionné par l’achat et la conversion d’énormes véhicules grâce à ses relations dans la culture mondiale des constructeurs. Avec son meilleur ami et partenaire commercial, Rory Millikin, et une équipe de constructeurs d’étoiles, Renner parcourt le monde en transformant des véhicules à la retraite en emplois qui servent un objectif différent, comme transformer un bus de tournée en studio de musique mobile, un camion de livraison. dans une installation mobile de traitement de l’eau, une navette dans un centre de loisirs mobile et un autobus urbain dans un studio de danse mobile.

– Tout est bien

Date de sortie: 12 avril

Parcelle: Tout va bien est une comédie romantique écrite par Raphaël Montes, Rubel et Felipe Simas qui raconte l’histoire de Pedro, stagiaire dans une multinationale du disque qui rêve de vivre de la musique. Lorsque Pedro rencontre Ana, une artiste à la carrière musicale en pleine ascension avec qui elle réussit dans les réseaux et qui sait profiter de l’instant, le chemin du succès semble possible mais bientôt Pedro recevra une mission difficile de Toni, son patron , qui mettra en péril les décisions importantes de votre vie. Dans ce processus, Pedro repensera ses priorités et le vrai sens du succès.

– Super chatons

Date de sortie: 19 avril

Parcelle: Le monde pense que Bitsy, Ginny, Sparks et Buddy sont d’adorables chatons blottis sur le terrain de jeu Purr ‘N’ Play. Mais en cas de problème, ils se transforment en… Super chatons ! Réparant les torts partout où ils vont, ce quatuor félin a une mission : protéger les animaux de compagnie et les habitants de Kittydale des méchants comme M. Puppypaws, Lab Rat, Cat Burglar et Zsa-Zsa. Avec leurs super pouvoirs, leurs fantastiques gadgets félins et, surtout, leur gentillesse et leur empathie, les Super Chatons font du monde un endroit meilleur et plus étonnant.

– Les secrets des éléphants

Date de sortie: 22 avril

Parcelle: Les éléphants sont puissants, aimants et sages, mais nous commençons à peine à percer leurs secrets les plus profonds. De la main de James Cameron, la série parcourt le monde – des savanes d’Afrique aux paysages urbains d’Asie – pour découvrir la pensée stratégique, les émotions complexes et le langage sophistiqué des éléphants, qui façonnent une culture unique et dynamique.

– L’Europe vue du ciel

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Europe from the Sky emmène le public dans le ciel de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Pologne, de l’Espagne et du Royaume-Uni pour présenter la culture et les monuments de l’Europe comme jamais auparavant. La série montre comment la tradition, l’ingénierie et les merveilles naturelles ont façonné ce continent épique, dans un brillant portrait de ses régions et des personnes qui perpétuent leurs traditions.

-Gordon Ramsay : Confrontation inexplorée

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Tout devient plus personnel lorsque Gordon Ramsay affronte les chefs étoilés britanniques Paul Ainsworth et Matt Waldron, qui ont commencé dans la cuisine de Ramsay avant d’ouvrir leurs propres restaurants. Avec Paul et Matt travaillant sur leur propre territoire, Gordon devra être très prudent avec le cuisinier finaliste pour empêcher l’élève de devenir enseignant. Pendant ce temps, au Costa Rica, Gordon fait face à son plus grand défi à ce jour : affronter sa fille Tilly Ramsay dans une bataille culinaire épique.

– Aventures de jeunes Jedi : courts métrages

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Se déroulant à l’époque de la Haute République, Star Wars: Young Jedi Adventures: Shorts suit un groupe de jeunes apprentis alors qu’ils étudient les voies de la Force, explorent la Galaxie, aident les citoyens et les créatures dans l’adversité, tout en acquérant des compétences précieuses nécessaires pour devenir un Jedi. .

– La maison de Raven (Saison 5)

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Lorsque le père de Raven, Victor, a un problème de santé, Raven et Booker retournent à San Francisco pour l’aider. Booker se rend compte qu’il aime San Francisco et décide d’y rester un moment.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

