Jim Carrey était une fois si cassé qu’il vivait dans une camionnette

Jim Carrey est peut-être l’un des plus grands noms d’Hollywood ces jours-ci, mais il ne rapportait pas toujours beaucoup d’argent.

Quand il était plus jeune, lui et sa famille ont fini par vivre dans une camionnette au milieu de luttes financières – une expérience qui l’acteur dit «semble triste», mais a en fait marqué une période beaucoup plus «heureuse».

Quand le Star née à Toronto avait 12 ans, son père Percy a perdu son emploi – à ce moment-là, le jeune Carrey est tombé délinquants.

« Ça ne te vient pas à l’esprit quand tu es enfant: «Hé, peut-être que mon père était un frein au travail. Peut-être qu’il détestait tellement son travail qu’il n’était qu’une mouffette émotionnelle. ‘ »

Crédit: PA

Son père a ensuite trouvé du travail dans un pneu l’usine, et Carrey et ses frères l’ont rejoint – faisant des quarts de huit heures après l’école en tant que gardes de sécurité et concierges.

Finalement, la famille a quitté l’usine et a décollé dans une fourgonnette VW, et lui et son frère ont parfois campé dans une tente.

« Je sais que ça a l’air triste, » Carrey continua.

«Nous vivions dans des terrains de camping ou nous vivions sur la pelouse de ma sœur dans le pays et, bien sûr, il faisait froid dans la tente, mais d’une manière étrange, c’était une période beaucoup plus heureuse.

La comédie s’est avérée être la voie de sortie de Carrey, après avoir obtenu sa première grande ouverture pour Rodney Dangerfield au Caesars Palace de Las Vegas – ce qui l’a aidé à se faire un nom. dans les États.

Carrey a déclaré qu’il avait prévu de « ne pas rejoindre Hollywood » et qu’il voulait « apporter un énorme marteau à l’homme de tête et au sérieux ».

Carrey en 1984. Crédit: PA

Ensuite, bien sûr, Ace Ventura est venu et l’a propulsé sous les feux de la rampe, qui a incité quelques nervures de son En couleur vivante co-stars.

Carrey a continué: « David Alan Grier sortir dans le public et dire, ‘Jim, dans sa pause, est va faire un film appelé Ace Ventura: Détective d’animaux. Souhaitons-lui bonne chance avec ça.

« Et tout le monde se moquait de moi – ils semblaient applaudir et se moquer de moi. »

Mais au moment où il a fait Le gars du cable, selon THR, il était la star de cinéma la mieux payée du monde.

Rappelant sa soudaine renommée, Carrey unerédéd: « Il y a une apesanteur à cela.

« Vous pouvez rêver à tout ce que vous voulez, mais tant que vous ne l’avez pas, vous ne réalisez pas que ce n’est vraiment pas un endroit très confortable pendant très longtemps. »