Les images de Secret Invasion révèlent les détails de la série Marvel Disney +

Plusieurs nouvelles images et de nouvelles informations intrigantes concernant la prochaine série Marvel Disney + Invasion secrète sont désormais libérés. Avec l’aimable autorisation de Vanity Fair, les images mettent en lumière plusieurs visages familiers, dont Samuel L. Jackson dans Nick Fury, Ben Mendelsohn dans Talos et Cobie Smulders dans Maria Hill, tout en offrant un autre regard sur des visages inconnus comme Emilia. Clarke et Olivia Colman. Découvrez les nouvelles images de Invasion secrète ci-dessous avec plusieurs révélations, y compris où le spectacle trouvera Fury et qui Game of Thrones la star Emilia Clarke joue…





Invasion secrète a maintenant été décrit comme un « thriller d’espionnage de la guerre froide » et reprend avec Nick Fury alors qu’il commence lentement à découvrir un complot visant à installer des agents doubles à des postes de pouvoir dans le monde entier en utilisant des extraterrestres à changement de forme connus sous le nom de Skrulls.

« Nous ne savons pas qui est un ami, qui est l’ennemi », dit Jackson à propos de la série Marvel, que le producteur exécutif Jonathan Schwartz a comparé à des personnalités comme Patrie et Les Américains. « Il y a un aspect politique qui correspond en quelque sorte à notre situation actuelle. Qui va bien, qui ne va pas ? Que se passe-t-il lorsque les gens ont peur et ne comprennent pas les autres ? Vous ne pouvez pas dire qui est innocent et qui est coupable dans ce cas particulier.

Introduit pendant le set de 1995 Capitaine Marvel, Fury a maintenant une longue histoire avec les Skrulls. Jackson poursuit en révélant que son plan pour trouver un refuge sûr pour les extraterrestres ne s’est pas très bien déroulé… et ils n’en sont pas très contents. « Il a dit aux Skrulls qu’ils essayaient de leur trouver un endroit où vivre », explique Jackson. « Il leur a promis qu’ils allaient leur trouver une planète ou un endroit où ils pourraient être. Et ça ne va pas très bien.





Emilia Clarke aura des liens étroits avec Talos de Ben Mendelsohn

Enveloppé de mystère, jusqu’à présent, Jackson révèle les détails du rôle qui Game of Thrones la star Emilia Clarke jouera dans Invasion secrète: G’iah, la fille de Talos. « Tu te souviens quand Ben était là avec sa femme et sa fille ? » dit Jackson. « C’est la petite fille Skrull qui a grandi. C’est sa fille.

Vu comme un enfant lors des événements de Capitaine Marvel, G’iah a une relation quelque peu tendue avec son père, leader de la résistance. « C’est certain que ça l’a endurcie. Il y a une sorte de sentiment punk que vous obtenez de cette fille », révèle Clarke. « C’est une enfant réfugiée qui a eu Talos pour père, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que le fait que nous ne savions pas qu’il avait un enfant jusqu’à présent vous dit tout ce que vous devez savoir sur leur relation.

Non seulement elle a une relation tendue avec son vieil homme, mais les sentiments de G’iah envers les humains sont encore pires. « Ces gens ont promis beaucoup de choses il y a longtemps, et il ne s’est pas passé grand-chose. Il est donc compréhensible qu’un certain ressentiment se soit construit », déclare Clarke à propos de son rôle dans la série. « Il y a beaucoup d’émotions qui vivent en elle, et il y a beaucoup d’aspects conflictuels dans son personnage qui sont venus des circonstances. Vous comprenez pourquoi elle a les sentiments qu’elle a.

Avec Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman, Martin Freeman et Don Cheadle, Invasion secrète devrait être diffusé sur Disney + le 21 juin 2023, dans le cadre de la phase cinq du MCU.