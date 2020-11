Titans Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et tous les détails

«Titans» est une série de super-héros américains qui suit le groupe éponyme de jeunes avec des super-pouvoirs qui combattent le mal et le crime. La série voit le groupe se rassembler pour combattre un ennemi fréquent de temps en temps, alors qu’ils abordent également leurs voyages et surmontent leurs barrières. Fabriqué par Akiva Goldsman, Geoff Johns et Greg Berlanti; l’émission a été créée le 12 octobre 2018. «Titans» a été félicité pour ses performances et sa cinématographie. Cependant, le scénario a reçu des réponses mitigées. Même si cela a été apprécié par quelques-uns, il est étiqueté comme incompatible avec d’autres personnes. Néanmoins, les fans inconditionnels de l’univers DC sont enthousiasmés par la prochaine saison des titans.

Date de sortie

La saison 2 de « Titans » est sortie le 6 septembre 2019 sur DC Universe, terminant sa diffusion le 29 novembre 2019. La saison 2 se compose de 13 épisodes d’une durée de 40 à 50 minutes chacun.

Le renouvellement de cette troisième saison a été annoncé peu de temps avant la fin de la deuxième saison, dont le tournage était censé commencer tôt cette saison. Cependant, en raison de cet arrêt à l’échelle de l’industrie, le tournage pourrait simplement reprendre en octobre 2020, qui devrait se terminer en juin 2021. Cela ne peut signifier qu’une attente légèrement plus longue. La saison 3 de ‘Titans’ devrait sortir quelque temps après 2021 sur HBO Max.

Jeter

Le casting régulier de cette série comprend Brenton Thwaites comme Dick Grayson / Nightwing, Anna Diop comme Koriand’r / Kory Anders, Teagan Croft comme Rachel Roth, Ryan Potter comme Gar Logan et Curran Walters comme Jason Todd / Robin / Red Hood. Conor Leslie incarne Donna Troy / Wonder Girl, Chelsea Zhang comme Rose Wilson, Joshua Orpin comme Conner, Minka Kelly comme Dawn Granger / Dove, Alan Ritchson comme Hank Hall / Hawk, Esai Morales comme Slade Wilson / Deathstroke et Damaris Lewis comme Blackfire . Les autres personnages que nous pouvons nous attendre à voir dans l’année à venir sont Bruce Wayne de Iain Glen, Barbara Gordon et le Dr Jonathan Crane. En saison, presque tous les membres de la distribution reviendront à part quelques exceptions et de nouveaux visages peuvent également être vus. Bien que Rachel et Deathstroke périssent dans la deuxième saison, un individu ne peut pas s’assurer qu’ils n’apparaîtront pas dans la prochaine.

Terrain

La saison 2 voit la transformation tant attendue de Dick Grayson en Nightwing. Rose et Nightwing tuent Deathstroke alors que Jericho saute dans tout le corps de Rose. Starfire est toujours recherché par sa sœur Blackfire, qui, dans la conclusion de la finale que nous voyons, trouve un moyen de se manifester sur Terre. Gar et Conner subissent un lavage de cerveau par Mercy Graves qui travaille pour Cadmus Labs, mais Rachel met enfin la situation sous contrôle. Donna Troy meurt en essayant de retenir une tour électrique qui tombe, qui électrocute. Son corps est rendu aux Amazones et Rachel choisit de les accompagner, croyant que ses pouvoirs toujours croissants pourraient l’aider à la rétablir. Bruce Wayne fait des looks principalement dans le cadre de la psyché de quelques Titans.

La saison 3 pourrait voir plus de drames impliquant les sœurs Starfire et Blackfire, d’autant plus que Starfire semble s’affaiblir progressivement avec le temps. La façon dont les choses évoluent depuis Rachel et les Amazones ferait une autre intrigue secondaire intéressante puisque les forces de Rachel plongent de temps en temps dans le côté obscur. Nous pourrions voir une toute nouvelle facette pour Donna si elle prend vie, étant donné les superpouvoirs imprévisibles de Rachel. L’effet du regard de Bruce Wayne sur les Titans pourrait être une autre chose qui se joue. Puisque Jéricho et Rose discutent d’un corps, ce ne sera pas un simple ajustement à faire. Un autre problème peut survenir si leur père sinistre, Deathstroke, dure d’une manière ou d’une autre. Comme montré précédemment, ce ne sera pas la première fois qu’il refera surface après avoir été présumé mort, si on le voit. Alors que Gar et Conner reprendront le contrôle de leurs pensées, ils devront peut-être faire face à certains effets résiduels.

