La manette PS5 sur le thème de Dragon Ball Z est maintenant disponible à la vente

Un peu plus d’une semaine, puis la console de nouvelle génération de Sony, la PS5, en Allemagne et réalise les rêves des joueurs. Du moins pour ceux d’entre vous qui, malgré le Désastres de précommande ont pu dépoussiérer un autre appareil ou avoir la confiance de le faire le jour de la publication le 19 novembre 2020 pour pouvoir vous procurer l’une des consoles convoitées dans la boutique en ligne du magasin d’électronique en qui vous avez confiance.

Après tout, il est destiné à lutter contre la propagation de SRAS-CoV-2 pas d’équipement en magasin Donnez-vous. Au lieu de cela, les acheteurs doivent obtenir le Playstation 5 Commandez en ligne et faites-le livrer ou récupérez-le vous-même sur place. De nombreux initiés et experts voudraient déjà douter que cela se passe bien, c’est pourquoi les nouvelles suivantes ne seront peut-être pas excitantes pour certains d’entre vous pendant quelques semaines, voire des mois, alors qu’il y aura à nouveau un nouveau contingent en termes de Sony de nouvelle génération.

PS5: contrôleur DualSense fabriqué par ventilateur au design Dragon Ball

Quoi qu’il en soit, depuis l’annonce officielle de la Playstation 5 et de ses accessoires, il y a eu de nombreuses plaintes de fans dans les forums pertinents, le nouveau, blanc Contrôleur DualSense soyez simplement trop simple et ennuyeux. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux moddeurs aient rapidement annoncé qu’ils proposeraient leurs propres designs à la vente lors du lancement de la PS5. Une équipe de designers a maintenant réalisé cette annonce, à savoir les garçons et les filles de LaZa Modz.

LaZa Modz n’est pas un novice sur le terrain et conçoit des contrôleurs depuis les jours de Xbox 360. Mais maintenant ils franchissent le pas Prochaine génération et proposent leur première personnalisation depuis quelques jours Contrôleur PS5 dans la conception de Dragon Ball Z. Le contrôleur est livré dans l’orange typique du survêtement de Son-Goku, avec les accents bleus assortis et bien sûr chacune des sept boules de dragon.

Les fameuses boules exaucatrices de souhaits sont représentées sur les boutons ainsi que sur les côtés du DualSense. le Pavé tactile montre le symbole du École de tortues, qui a été une fois fondée par Maître Muten Roshi, également connu sous le nom de Seigneur des tortues, et dans le protagoniste Son Goku a commencé son entraînement éternel pour devenir le combattant le plus fort de tous les univers.

PS5: le contrôleur Dragon Ball coûte quelque chose

Si vous êtes intéressé et souhaitez sécuriser ce contrôleur personnalisé, vous pouvez le commander sur la page d’accueil de LaZa Modz pendant quelques jours, mais ce n’est pas bon marché. Même la version standard du DualSense coûte cher 69,99 euros, mais la variante Dragon Ball peut être entière 179,99 € coût, soit l’équivalent d’un peu moins de 150 euros.

Cependant, le prix élevé n’est pas un hasard, car LaZa Modz a investi des efforts considérables dans la création d’un tel contrôleur. L’appareil a dû être démonté et remonté pièce par pièce, sans parler du travail fastidieux de la peinture. Néanmoins, il y a certainement des acheteurs de la PS5 qui ont déjà dépensé plus qu’assez d’argent sur la console et n’ont pas besoin d’un contrôleur aussi coûteux.

