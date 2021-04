Mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla à venir, trophées DLC en direct sur PS4

La prochaine mise à jour pour Assassin’s Creed Valhalla a été ajoutée aux serveurs PlayStation, comme repéré par Taille du jeu PlayStation. Cela signifie généralement qu’un correctif arrive très bientôt – probablement dans les sept jours environ. Nous n’avons eu aucun mot officiel sur ce que la mise à jour inclura (à part les éventuelles corrections de bogues), mais Ubisoft abandonnera probablement quelques notes de patch la semaine prochaine.

Les nouvelles de Valhalla ne s’arrêtent pas là non plus. La liste des trophées de Wrath of the Druids – la première extension du jeu, sortie le 13 mai – est apparue sur PS4, mettant en lumière ce que nous pouvons attendre du DLC. Il y a neuf trophées supplémentaires en tout – et ils sont assez standard. Il y a un trophée pour avoir terminé la campagne et un trophée pour avoir terminé tous les « territoires » de l’extension. Cela suggère que, tout comme le jeu principal, le paramètre Irlande du DLC sera divisé en plusieurs régions, chacune avec ses propres histoires à raconter.

Les trophées confirment également qu’il y aura de nouvelles armes et armures à collecter – comme prévu – ainsi qu’un tout nouveau type d’arme: les faucilles.

Cela devrait donc prendre quelques semaines pour Assassin’s Creed Valhalla, mais êtes-vous toujours en train de vous frayer un chemin à travers l’Angleterre? Jetez une hache dans la section des commentaires ci-dessous.