Jameela Jamil partage la vidéo de formation She-Hulk Villain: Se frayer un chemin à travers le MCU

Jameela Jamil a rejoint le casting de Elle-Hulk aux côtés de Tatiana Maslany (Orphelin noir), et elle ne perd pas de temps pour se mettre en forme pour se donner de sérieux coups de fesses. Elle a récemment partagé sa vidéo d’entraînement, réglée sur l’air du choix évident, « Eye of the Tiger » de Survivor montrant des coups de poing et ses compétences en rotonde avec la carte de titre affichant : « Je ne peux pas croire que je puisse dire cela mais … Me frayer un chemin à travers le MCU, venant à vous en 2022 ! »

Jameela Jamil a ensuite commenté via la légende Instagram, « GAH !!! QU’EST-CE QUI SE PASSE ??? De loin la vidéo la plus stupide que j’ai jamais faite. Je suis tellement excité! »

Jamil incarnera Titania, « un super-vilain Marvel doté d’une force incroyable et un rival fréquent de She-Hulk ». Tatiana Maslany, de Orphelin noir célébrité, incarne le super-héros titulaire, alias Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, qui est un avocat avisé et qui possède certains des super-pouvoirs de son cousin, grâce à une transfusion sanguine d’urgence.

Contrairement aux transformations imprévisibles que Hulk doit combattre, la transformation de Jennifer Walters en She-Hulk lui laisse son intelligence et son contrôle émotionnel. Cependant, lorsque sa rage devient incontrôlable, elle augmente sa force, ce qui peut rendre difficile l’exercice de ses fonctions de représentation des surhumains devant les tribunaux.

Également jeté sont Renée Elise Goldsberry (Girls5eva, Hamilton), qui apparaîtra comme Amelia, et Ginger Gonzaga (Je meurs ici) qui se joignent en tant que meilleur ami de Jennifer. De plus, Mark Ruffalo reprendra son rôle de Hulk, tandis que Tim Roth reviendra également à son Ponton personnage de L’Abomination.

Le personnage de Jameela Jamil est Titania (Mary MacPherran), une super-vilaine introduite dans la série limitée crossover de 1984 « Secret Wars ». Titania est depuis devenue une rivale de She-Hulk et a également été membre de plusieurs incarnations des Masters of Evil and the Frightful Four. Ces dernières années, elle s’est transformée en un anti-héros.

Incidemment, Mary MacPherran est le nom d’une assistante de production Marvel réelle à qui Jim Shooter a demandé s’il était permis de nommer un personnage après elle. En 2011, Shooter a publié sur son blog une photo d’un groupe d’employés de Marvel, avec une légende identifiant le vrai MacPherran.

Dans un commentaire, Shooter a déclaré à propos de MacPherran: « Merveilleuse, douce, douce Mary Mac était en effet un brin de base pour Titania, qui était une jeune femme élancée qui est devenue ultra-robuste et forte au niveau de Hulk. Si MM pensait que j’avais une méchante coriace inspirée par elle, et a fait un signe de tête dans sa direction, elle ne l’a jamais mentionné. Et Volcana, méchante et intelligente, avait un peu de Mary Jo Duffy dans son cœur. C’était une chose que nous faisions à l’époque. Maintenant, je supposons que les créateurs soient poursuivis en justice. »

Kevin Feige a révélé que Elle-Hulk sera une comédie légale d’une demi-heure qui durera dix épisodes, contrairement à la formule habituelle d’une heure. Elle-Hulk devrait arriver sur Disney + dans le courant de 2022.

Sujets : She Hulk, Disney Plus