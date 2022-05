Tin Soldier rassemble des acteurs vedettes, dont Jamie Foxx, Robert De Niro et plus

La grande nouvelle qui sort de Cannes est l’annonce du casting de Soldat de plomb, un film d’action indépendant qui commencera à faire tourner les caméras la semaine prochaine en Grèce. Par date limite, le projet a été embarqué par deux lauréats des Oscars avec Jamie Foxx (Spider-Man : Pas de retour à la maison) et Robert De Niro (Joker) a signé pour jouer. Ils seront rejoints par Scott Eastwood (Je veux que tu reviennes) et John Leguizamo (John Wick) pour compléter le casting principal.

Brad Furman (L’avocat de Lincoln) réalise le film en utilisant un scénario co-écrit avec Jess Fuerst. Il sera produit par Keith Kjarval de Unified Pictures, Steven Chasman de Current Entertainment et Brad Feinstein de Romulus Entertainment. Walter Josten de Blue Rider est producteur exécutif.

Vous pouvez lire un synopsis pour Soldat de plomb au dessous de.

Soldat de plomb raconte l’histoire de The Bokushi (Foxx), qui prêche à des centaines d’anciens combattants qui ont été attirés par la promesse de protection et de but sous lui. Entouré de ses fervents partisans formés à l’armée, il a construit une forteresse impénétrable et amassé un arsenal d’armes. Après plusieurs tentatives d’infiltration infructueuses, le gouvernement – sous la forme de l’agent militaire Emmanuel Ashburn (De Niro) – recrute Nash Cavanaugh (Eastwood), un ancien agent des forces spéciales, qui était autrefois un disciple de The Bokushi. Nash accepte d’utiliser son passé vulnérable et sa connaissance privilégiée de l’énigmatique leader pour enfin se venger de l’homme qui lui a tout pris, y compris l’amour de sa vie.

Tin Soldier présente une distribution d’ensemble impressionnante







« Je suis honoré de faire partie de l’équipe derrière un travail aussi ambitieux, important et profondément personnel dans Soldat de plomb« , a déclaré le réalisateur Brad Furman à propos de son implication. « Avec des décors impressionnants et des décors conçus pour le grand écran, c’est une histoire originale sur la lutte, le sacrifice et le pouvoir de l’amour et de l’acceptation. Collaborer avec un casting de ce calibre est au-delà de l’humilité. L’inspiration individuelle qu’ils ont apportée à chaque rôle ne ressemble à rien de ce que j’ai vu auparavant. Cela a été un voyage passionnant et j’espère que le film sera encore plus excitant pour le public du monde entier.

Kjarval et Chasman ont ajouté: «En tant qu’amis de longue date, travailler avec Brad (Furman) pour créer un film d’action inspiré et intelligent est un rêve devenu réalité car nous avons formé une famille en cours de route. Brad et Jess ont écrit un scénario si puissant qui nous a permis de réunir un groupe d’acteurs incroyablement diversifié. Avec un talent aussi incroyable, cela va être une course folle.





Foxx a récemment été vu en train de reprendre son rôle d’Electro dans le film à succès Spider-Man : Pas de retour à la maison. Robert De Niro a eu des rôles mémorables dans les films de 2019 Joker et L’Irlandais et a été vu pour la dernière fois dans la comédie policière de 2020 Le sentier du retour. Scott Eastwood est récemment apparu aux côtés de Charlie Day dans la comédie romantique Je veux que tu reviennes sur Prime Video, tandis que John Leguizamo est revenu sur le devant de la scène l’année dernière en tant que voix de Bruno dans le film à succès de Disney Encanto.





