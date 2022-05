Alan Ritchson de Reacher révèle sur quel livre la saison 2 sera basée

L’étoile de Atteindre, l’adaptation à succès de Prime Video des romans Jack Reacher de Lee Child, Alan Ritchson, a offert aux fans de l’émission un cadeau de Noël anticipé mercredi – dont la saison 2 suivra. La représentation de Ritchson du costaud ne fait aucun prisonnier, le causeur minimal Jack Reacher a non seulement éclairé les notes de la plate-forme de streaming, mais en raison de la popularité de l’émission, Ritchson a été récompensé par un contrat de trois films avec Amazon Studios. Il a également été annoncé que l’actrice Maria Sten reviendra pour plus d’action dans la saison 2 de Atteindre comme Frances Neagley.

Selon Ritchson, la saison à venir ne suit pas les livres de Child dans l’ordre chronologique. L’acteur a partagé avec L’enveloppe qu’il a une liste de livres qu’il aimerait voir faire et que l’un de ses préférés est Mourir en essayant. Cependant, il devra attendre car le livre numéro deux de la collection de livres de Jack Reacher n’est pas la prochaine étape pour l’adaptation.

Ritchson est allé sur Twitter avec une photo de poings américains en céramique et d’une lame. Les lecteurs des romans peuvent les reconnaître comme appartenant à David O’Donnell, le membre de l’ancienne 110e unité MP de Reacher qui figure dans le 11e livre de la série, Malchance et ennuis.

Et si ce n’était pas assez clair, Ritchson a posté un autre instantané de lui tenant le livre.

Sorti en 2009, selon le synopsis du livre d’Amazon de Malchance et ennuis se lit comme suit :

La malchance et les ennuis trouvent Reacher sorti de sa vie errante et plongé au cœur d’un complot qui tue de vieux amis… et les personnes à qui il faisait confiance. L’histoire commence avec Neagley contacte Reacher en utilisant un signal que seuls les huit membres de leur équipe d’élite connaîtraient. Elle lui raconte ensuite une histoire terrifiante sur la mort brutale d’un homme avec qui ils ont tous deux servi. Bientôt, Reacher retrouve les survivants de son équipe, se démenant pour démêler la disparition soudaine de deux autres camarades.