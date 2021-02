«  Control  » de Janet Jackson en tête des palmarès à l’occasion du 35e anniversaire

Janet Jackson a remercié ses fans après que l’un de ses albums soit revenu en tête des charts sur le 35e anniversaire de sa version originale.

Le chanteur de 54 ans a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux où elle était visiblement excitée après ‘Contrôler’, lancé en 1986, il a atteint le numéro un de top 40 de la liste d’albums de Manzana Au cours de la semaine dernière.

Après l’anniversaire de l’album, les fans se sont souvenus des morceaux inclus tels que, ‘Qu’as-tu fait pour moi dernièrement’ et ‘méchant’ pour célébrer le jalon.

«J’étais moi-même à la maison l’autre jour et j’ai commencé à pleurer … J’ai pleuré parce que j’étais très reconnaissant pour tout ce que Dieu m’a béni, tout ce qu’il m’a donné … Je suis également reconnaissant que vous soyez tous dans mon la vie. »







«Ils sont très spéciaux pour moi et je tiens à les remercier d’avoir tourné ‘Contrôler’ au numéro 1 après 35 ans … Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que cela arriverait. Je t’apprécie vraiment et t’aime beaucoup. Merci ».

L’album ‘Contrôler’ de Janet Jackson à l’origine, il était en haut de la liste Panneau d’affichage quand il a été libéré et a cassé le record pour avoir duré plus longtemps sur la liste des 100 célibataires le plus écouté un album, réussissant à être placé sur place pendant 65 semaines consécutives.