“ Avengers ” révèle Kate Bishop comme un autre héros post-lancement, soulevant quelques questions

Eh bien, nous avons eu une autre table de guerre Avengers aujourd’hui, les choses qui me faisaient commencer à espérer avant le lancement du jeu, et maintenant que j’y joue, je me suis bien amusé.

Aujourd’hui, ils ont mentionné quelques types de missions différents comme Hives qui obligent les joueurs à traverser différents étages avec leur liste jusqu’à ce que tous leurs héros soient éliminés, ou Team Hives où vous devez atteindre le plafond de niveau (ou le plafond de puissance?) Pour même les déverrouiller.

Mais la plus grande nouvelle est que Avengers a révélé son deuxième héros post-lancement, bien que celui qui arrive avant le premier qu’ils ont annoncé, Hawkeye.

Ce serait Kate Bishop, et les fans de bandes dessinées sauront que ces deux éléments sont liés, car Hawkeye a formé Kate Bishop et les deux sont tous deux archers.

La table de guerre a montré des images du prochain chapitre de «l’histoire en cours» qui sont les missions de Kate, qui mettent en vedette Clint, mais qui mènent ensuite à sa propre histoire peu de temps après.

Mais une chose qui n’a pas été discutée lorsque Kate Bishop a été révélée était la question évidente:

Attendez… deux archers? Dos à dos?

Jusqu’à présent, l’une des signatures des Avengers est qu’aucun membre de l’équipe ne ressent la même chose et qu’aucun recycleur ne se déplace. Mais si les deux premiers héros sont tous les deux des archers, cela soulève des questions quant à savoir si Avengers fait «Echo Fighters», pour ainsi dire.

La table de guerre dit que Kate aura son propre arbre de compétences comme tous les autres, mais est-ce que Clint? Vont-ils partager le même arbre de compétences et vous pouvez simplement changer de sexe d’archer à volonté? Ont-ils deux ensembles de compétences de tir à l’arc entièrement distincts? Partagent-ils certaines compétences, mais pas d’autres? Beaucoup de questions auxquelles on n’a pas du tout répondu ici.

On a certainement l’impression que le jeu va utiliser Echo Fighters dans une certaine mesure pour élargir sa liste. Il y a eu des indices dans les fichiers sur War Machine (un écho potentiel pour Iron Man) et Mar-Vel et Captain Marvel, des miroirs l’un pour l’autre. Il y a Mockingbird, qui semble être un écho pour Black Widow, et peut-être quelques autres que j’oublie. Certains ont l’impression qu’ils le feraient avoir être tout à fait original comme Scarlet Witch ou Quake (encore une fois, aucun de ceux-ci n’est confirmé), mais maintenant que nous savons que Kate Bishop et Hawkeye arrivent tous les deux en même temps, je veux vraiment savoir quel est le problème avec leurs compétences et équipement. Les niveler et les préparer séparément semble que cela pourrait être une énorme douleur s’ils sont plus ou moins le même personnage. Sinon, je suppose que cela pourrait en valoir la peine.

Je ne peux pas dire que Kate Bishop m’a rendu fou, et j’ai besoin d’en savoir plus sur les questions ci-dessus avant d’en dire plus. Pour l’instant, revenons au jeu principal.

Mettre à jour: Je pense que j’ai manqué cela au début où Avengers allait peut-être révéler Black Panther, mais à la suite de la mort de Chadwick Boseman, j’ai reporté cela

