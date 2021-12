Timothée Chalamet pourrait rejoindre Marvel à la demande de Tom Holland

Au dernier moment Tom Holland est devenu l’un des acteurs les plus aimés et respectés de Marvel. Le Britannique est venu au studio avec seulement 19 ans et a commencé à piétiner pour sa grande performance en tant que Spider-Man. Après l’héritage que Tobey Maguire et Andrew Garfield ont laissé à ce personnage, il a réussi à se l’approprier, lui donnant un air plus jeune et détendu. A tel point que le succès de ses films a toujours été incontrôlable.

En effet, le 16 décembre prochain Tom Holland Il présentera en avant-première son troisième film solo jouant le wall-crawler dans le monde entier. Spider-Man : Pas de chemin à la maison il est déjà devenu l’un des longs métrages les plus attendus de la phase quatre du MCU au point qu’il a dépassé le record de Avengers : fin de partie avec seulement la première de sa première bande-annonce. Mais la vérité est que pour l’acteur, ce n’est pas sa fin en tant que membre du plus grand studio d’Hollywood.

Il y a quelques semaines à peine, Kevin Feige lui-même a confirmé qu’ils avaient renouvelé leur contrat avec Tom Holland pour trois autres films. On ignore encore quel tour ils donneront à leur personnage, mais une chose est claire : ils ne veulent pas que leur bijou leur échappe. C’est que désormais, le jeune homme qui fait sensation dans le monde sera bien soigné par Marvel Studios au point qu’ils pourront écouter ses souhaits.

Parmi ces vœux que la Hollande aurait Timothée Chalamet. Le protagoniste de Dune et qui a partagé l’écran avec Zendaya est un autre des jeunes acteurs les plus importants de ces derniers temps. C’est pourquoi, selon ce que l’interprète actuel de Peter Parker a dit, il aimerait l’avoir avec lui dans un film de Spider-Man. « Je serais un bon Harry Osborn», a-t-il commencé par expliquer dans une interview.

Puis Tom a ajouté: « Je pense que ce serait bien de l’amener comme ami de Spider-Man et puis il devient un peu mauvais”. Souviens-toi que Timothée Chalamet était l’un des artistes qui ont auditionné pour Peter Parker lorsque le poste est devenu vacant après Andrew Garfield. Et maintenant, il pouvait réaliser son rêve de travailler dans le MCU grâce à Holland.

