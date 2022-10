Netflix est chez vous ou chez moi : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Chez toi ou chez moi est la nouvelle comédie romantique sur laquelle Netflix parie pour les mois à venir. C’est un film avec des artistes de renom devant et hors caméra qui vise à faire partie d’un nouvel âge d’or pour les comédies romantiques tout en ramenant deux des protagonistes les plus classiques d’entre eux.





Chez toi ou chez moi est une comédie romantique américaine à venir écrite et réalisée par Aline Brosh McKenna. Le film a été annoncé en mai 2020, avec Netflix distribuant le film, qui mettra en vedette Reese Witherspoon, et est écrit et réalisé par Aline Brosh McKenna dans son premier long métrage. En août 2021, Ashton Kutcher a rejoint le casting. La photographie principale a commencé en octobre 2021. Les lieux de tournage comprenaient Montague Street à Brooklyn. À la même date, octobre 2021, il a été annoncé que Jesse Williams, Tig Notaro, Zoë Chao, Steve Zahn et Wesley Kimmel avaient rejoint le casting du film.

Voici ce que nous savons de l’intrigue, du casting, de la date de sortie et de tout le reste.





Chez toi ou chez moi : l’intrigue

Lors de l’événement de fans Tudum de Netflix, Chez toi ou chez moi les stars ont pris le temps de se faire FaceTime pour annoncer la révélation de la date spéciale et ont également partagé qui seraient leurs co-stars de comédie romantique de rêve. Et la chimie entre eux est comme le feu.

En l’occurrence, certains détails de l’intrigue du film ont également été révélés. Bien que le synopsis n’en dise pas trop sur les personnages ou l’histoire, il aide à donner une idée de ce à quoi les fans peuvent s’attendre. Chez toi ou chez moi. Le synopsis se lit comme suit :

« Chez toi ou chez moi raconte l’histoire de Debbie et Peter, meilleurs amis et totalement opposés. Elle a soif de routine avec son fils à LA; il prospère sur le changement à New York. Quand ils changent de maison et de vie pendant une semaine, ils découvrent que ce qu’ils pensent vouloir n’est peut-être pas ce dont ils ont vraiment besoin. »

Comme l’indique le synopsis officiel, le film réinvente le genre romantique classique du début des années 2000, en l’adaptant à cette époque.

Chez toi ou chez moi : le casting

Chez toi ou chez moi met en vedette Reese Witherspoon dans le rôle de Debbie et Ashton Kutcher dans le rôle de Peter dans leur retour aux comédies romantiques. Witherspoon a été éloignée du grand écran pendant quelques années alors qu’elle se concentrait sur sa carrière à la télévision. Bien que Witherspoon ne soit pas apparu dans un film depuis 2018 Un raccourci dans le tempselle est occupée depuis lors avec la deuxième saison de HBO De gros petits mensongesla série limitée de Hulu Des petits feux partoutet Apple TV+ L’émission du matinpour lequel elle a remporté une nomination aux Emmy Awards pour la saison 2 de l’émission.

Quant à Aston Kutcher, sa comédie romantique la plus connue est Que se passe-t-il à Vegasqui avait les points classiques du genre, tout comme Douce maison Alabama et Comme le paradis, avec Reese Witherspoon. Bien que si Reese Witherspoon arrive dans une conversation, La revanche d’une blonde devrait aussi. Les films iconiques sont comme ça.

Chez toi ou chez moi est écrit et réalisé par Aline Brosh McKenna, qui a écrit l’emblématique Le diable s’habille en Prada, 27 Robeset co-créé Ex-petite amie folle.

Le film met en vedette Jesse Williams, Zoë Chao, Welsey Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby et Vella Lovell, avec Tig Notaro et Steve Zahn. Reese est un producteur du film, tout comme Jason Bateman, Michael Costigan, Lauren Neustadter et McKenna, bien que les détails de leurs personnages restent un mystère.

Le 2 octobre 2021, Reese Witherspoon a annoncé le début de Chez toi ou chez moi filmer sur Instagram avec une photo d’elle en personnage marchant dans une rue de New York. Elle a tagué Kutcher sur les photos, bien qu’il n’apparaisse dans aucune d’entre elles, prêtant au synopsis de la côte opposée. On ne sait pas encore combien de temps le tournage a eu lieu, mais alors que le film se prépare pour la sortie, le tournage est maintenant définitivement terminé.

Chez toi ou chez moi est une comédie romantique classique qui rappelle l’âge d’or du genre – le début des années 2000 – avec une touche moderne dans le style de ce que Épouse-moi fait avec Jennifer Lopez en charge. Même si le film est à un stade avancé de post-production, il ne semble pas que sa première dans les mois qui restent avant la fin de l’année ait un sens. Octobre est officiellement la saison effrayante, et quand c’est fini, les films sur le thème de Noël commencent à arriver. Bien que ces derniers aient généralement une histoire d’amour au centre, ils ne sont pas dans la même veine que Chez toi ou chez moi. Par conséquent, 2023 semble être le moment idéal pour sortir le film.

Et il n’y a pas de meilleur moment pour le faire qu’en février, le mois de l’amour. La Saint-Valentin est la journée officielle des comédies romantiques, et Chez toi ou chez moi premières assez proches, car il arrive sur Netflix le 10 février.