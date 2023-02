Paul Rudd ne s’est pas senti à sa place pendant le tournage de Friends Finale

Paul Rudd a fait un court passage sur Amis comme Mike Hannigan, l’intérêt amoureux du personnage de Lisa Kudrow, Phoebe Buffay. L’acteur a rejoint Amis dans la saison 9 sur une base semi-régulière. Rudd a révélé que c’était une expérience onirique depuis Amis a dominé le petit écran cette fois. À ce jour, Friends, qui a duré 10 ans, est toujours considérée comme l’une des meilleures séries de tous les temps.





Lors de l’apparition de Rudd sur Heart radio pour promouvoir Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaon lui a demandé s’il s’était beaucoup amusé sur le tournage de Amis et Rudd a dit: «Oui, je l’ai fait. C’était vraiment amusant, et ils étaient super ! Le tout était un peu surréaliste, je dois dire, d’en faire partie, parce que je suis vraiment arrivé à la fin.

L’acteur a en outre révélé qu’il n’était pas censé participer à de nombreux épisodes de la sitcom. Les producteurs ont peut-être vu un potentiel sur son personnage avec Phoebe, alors ils l’ont écrit comme sa fin de partie. Rudd a déclaré: « Je n’ai jamais su que j’allais être dans autant d’épisodes que je l’étais. Mais c’était aussi étrange, je veux dire que j’étais à ce dernier épisode. Et j’ai juste pensé que je ne devrais pas être ici, j’obtiens une place au premier rang pour des choses que je ne suis pas censé voir.

Rudd disait que le casting était sentimental puisque c’est le dernier jour d’enregistrement. Rudd ne s’est pas senti à sa place pendant le tournage de la finale de la sitcom, car tout le monde sur le plateau était ému. Il a dit: « Ils pleuraient tous, tout était émouvant, et je me disais simplement » Woah « . Je me sentais très privilégiée, mais je me disais : ‘Oh, je veux juste m’asseoir ici et ne pas gêner.’ »





Une décennie d’amitié

Le Amis Les acteurs Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry et Matt LeBlanc ont passé une décennie ensemble sur le tournage de la sitcom. Puisque Rudd n’a rejoint la série que deux ans avant sa fin, il n’a pas beaucoup d’attachement à la série. L’acteur a rejoint Friends en 2002 et la sitcom bien-aimée s’est terminée en 2004.

Le personnage de Rudd est devenu un personnage majeur après son mariage avec Phoebe, Rudd a également repris son rôle dans le Amis réunion qui a été publiée en 2021. Beaucoup pensaient que Rudd avait pénétré le groupe très uni de la distribution de Friends, mais apparemment, il n’en faisait pas partie. On lui a demandé s’il y avait un chat Whatsapp pour les acteurs de Friends, et il a répondu: « S’il y en a un, je n’y suis pas. »