Sandra Bullock et Kelly Clarkson n’arrêtent pas de rire dans une interview hors du commun

Sandra Bullock et Kelly Clarkson viennent d’avoir l’une des interviews les plus divertissantes de tous les temps.

L’acteur s’est arrêté mercredi à « The Kelly Clarkson Show » pour parler de son nouveau film Netflix « The Unforgivable », mais l’interview a pris une tournure inattendue lorsque Bullock et Clarkson ne pouvaient tout simplement pas arrêter de rire.

Les blagues ont commencé lorsque Bullock a révélé qu’elle vivait dans l’État d’origine de Clarkson, au Texas, lorsque la chanteuse a été couronnée première gagnante de « American Idol » en 2002.

Lorsque Clarkson a demandé de façon ludique si Bullock avait voté pour elle, la star de « Miss Congeniality » a répondu : « Écoutez, la bonne chose est que vous ayez gagné. Est-ce important pour qui j’ai voté ? »

Clarkson a essayé de remettre l’interview sur les rails en posant des questions sur la fille de Bullock, Laila, 9 ans, et ses capacités vocales.

« Elle a des tuyaux », a déclaré Bullock fièrement. « Ils disent que ça saute une génération, mes parents étaient chanteurs d’opéra, je ne peux pas chanter du tout. »

Clarkson a ensuite accidentellement fait référence aux parents de l’acteur au présent, ce à quoi Bullock l’a corrigée : « Mes parents étaient chanteurs – tous deux morts.

«Mais ils étaient chanteurs, cependant. D’accord, c’est cool. Clarkson a répondu.

Avec un éclat de rire, Bullock intervint rapidement : « Qu’ils sont morts ? »

« Non! Qu’ils sont chanteurs ! C’est tellement triste qu’ils soient morts ! Je transpire! » Clarkson a répondu avant d’éclater de rire incontrôlable alors que Bullock se cachait derrière ses jambes en riant également.

Lorsque le spectacle est revenu d’une pause publicitaire, Bullock a décrit la prémisse de « The Unforgivable ». Elle a expliqué comment le drame suit une femme précédemment incarcérée à laquelle la société refuse de pardonner.

L’entraîneur de « The Voice » a demandé si Bullock se considérait comme une personne indulgente. L’acteur a brièvement hésité, ce qui, selon Clarkson, voulait dire « non ».

« Comment oses-tu? » Bullock a plaisanté. « Je n’ai pas pardonné à mes parents d’être morts ! »

« J’adore toute cette course », a déclaré Clarkson en essuyant les larmes de ses yeux.

Les rires se sont temporairement calmés jusqu’à environ huit minutes après le début de l’interview, lorsque Bullock a apparemment mal entendu Clarkson.

« Est-ce que vous venez de m’appeler un wh—? » Bullock éclata de rire.

Clarkson gloussa alors si fort qu’elle se leva de sa chaise et Bullock couvrit son sourire avec ses mains.

L’animatrice du talk-show a déclaré que l’humour de Bullock lui rappelait ses amis, auxquels l’acteur a plaisanté avec humour: « Quoi, tes amis sont aussi ? »

Encore une fois, Clarkson a essayé de poser une question liée à Noël, mais il était trop tard pour revenir à une interview normale.

« Les producteurs à son oreille sont comme ‘Segue to Christmas!' », a déclaré Bullock au public. « J’adore Noël, surtout Noël à Wayfair! »

Clarkson se pencha en arrière sur sa chaise, riant de la référence à son partenariat avec la marque de meubles.

Résumant la conversation, Bullock a déclaré: « Elle est heureuse que mes parents soient morts, j’ai été appelé un wh—… »

Enfin, Clarkson a conclu le segment et a déclaré: «C’est une excellente interview. C’est votre interview préférée.