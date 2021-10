Timothée Chalamet confirme enfin son ancien compte YouTube secret

Timothée a finalement confirmé qu’il était derrière le compte YouTube ModdedController360, après des années de spéculation des fans.

Découvrir le compte d’une célébrité sur les réseaux sociaux avant la célébrité est toujours amusant, et dans le cas de l’ancienne chaîne YouTube de Timothée Chalamet, cela ne déçoit PAS.

Oui, les rumeurs SONT vraies. Dune l’acteur Timothée vient de confirmer qu’il est l’hôte et le propriétaire du compte ModdedController360 sur YouTube, où il montre et vend ses manettes Xbox 360 personnalisées peintes à la main.

Les fans spéculent sur le fait qu’un jeune Timmy est la voix mystérieuse et les mains derrière le compte depuis un certain temps, et il a confirmé qu’il s’agissait bien de lui dans une interview avec Nate Hill : « J’avais en fait une chaîne YouTube que les gens ont trouvée. C’est youtube. com/moddedcontroller360. Et j’avais l’habitude de peindre des contrôleurs modifiés. J’en ai fait trois, je les ai peints à la bombe. J’aimerais les ouvrir et les peindre. «

Les vidéos ont été mises en ligne en 2010, ce qui signifie que Timmy avait 14 ans (!!) à l’époque. Il n’y a que trois vidéos sur le compte de Timothée, mais elles sont tout de même en OR absolu.

Tout d’abord, nous avons la manette Xbox 360 verte/rouge, que Timothée décrit comme « sur le thème de Noël » avec un joli design à l’arrière. Ensuite, il y a la manette Xbox 360 modifiée en peinture bleu/argent, qui s’est avérée « plutôt bien! » en fait, merci d’avoir demandé.

Mais – et voici la pièce de résistance – la vidéo la plus populaire est de loin la manette Red Tiger Xbox 360.

Pulvérisé à la main par l’adolescent Timmy lui-même et vendu à un autre joueur pour un prix raisonnable de 15 €, Timmy dit que celui-ci « est joli » et « a l’air sexy ».

Malheureusement, Timmy a dû couper court à son entreprise après avoir révélé que ses parents lui avaient dit d’arrêter de les faire parce qu’il y avait « de la peinture en aérosol partout dans la maison ». Il n’a fini par personnaliser que trois manettes.

Pourtant, il a réussi à gagner 30 € après les avoir revendus à 10 € chacun.

Un acteur, un danseur, un rappeur ET un adolescent entrepreneur ? Timothée Chalamet, quadruple menace.

