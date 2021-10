La bande-annonce de Cowboy Bebop donne vie à l’anime emblématique sur Netflix

Netflix a enfin publié la première bande-annonce de leur prochaine adaptation en anime, Cowboy Bebop, montrant des images de la série néo-noir de science-fiction. Développé par André Nemec, écrit par Christopher Yost, et avec John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Elena Satine et Alex Hassell, Cowboy Bebop apporte la série animée populaire à l’action en direct le mois prochain.

L’émission ressemble à un autre projet de série à gros budget pour le service de streaming et pourrait très bien s’ajouter à leur liste toujours croissante de séries originales extrêmement populaires. La bande-annonce assez complète offre un bon aperçu de la série, les images recréant fréquemment certains des visuels les plus célèbres de l’original. Bien qu’il semble éviter d’être aussi simple qu’un remake en tête-à-tête de l’anime, la série sera clairement profondément enracinée dans le matériel source et comprendra plusieurs éléments tels que Pierrot Le Fou, l’éco Space Warriors. -groupe terroriste, le Teddy Bomber, et l’exploration des histoires de Spike et Jet.

Spike, Faye et Jet arrivent sur la scène Netflix le 19 novembre pic.twitter.com/G1ydjo1HC8 – Netflix EEK-ed 🎃 (@NetflixGeeked) 26 octobre 2021

Parallèlement à la bande-annonce, Netflix a également lancé une affiche pour la série, représentant Spike, Jet et Faye debout autour de l’espadon dans ce qui ressemble à une vieille ville de style occidental, avec l’ambiance et la palette de couleurs donnant le ton à cette science- fi spaghetti western.

Netflix a décrit Cowboy Bebop comme un western spatial bourré d’action, qui suit trois chasseurs de primes, alias « cowboys », essayant tous de distancer le passé. Aussi différents que mortels, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) forment un équipage décapant et sarcastique prêt à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire – pour le juste prix. Mais ils ne peuvent que se sortir de tant de bagarres avant que leur passé ne les rattrape enfin.

La série est basée sur la série animée bien-aimée, Cowboy Bebop, et est produit par André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum et Scott Rosenberg de Midnight Radio, Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki et Masayuki Ozaki de Sunrise Inc., Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg et Christopher Yost. Nemec sert de showrunner. Le réalisateur original de la série animée Shinichirō Watanabe est consultant sur la série, et le compositeur original Yoko Kanno revient pour l’adaptation en direct. La série met également en vedette Alex Hassell et Elena Satine.

Shinichirō Watanabe, le réalisateur de la série animée originale, a été fortement impliqué dans la création de l’adaptation en direct de Netflix, l’auteur bien-aimé étant confirmé en tant que consultant. « Pour moi, c’est une grande surprise et un honneur que l’univers Cowboy Bebop ait prospéré pendant plus de 20 ans et se poursuive », a déclaré Watanabe à propos du développement de l’émission Netflix.

Jusque là, Cowboy Bebop semble être une adaptation assez précise de l’anime, et bien que de nombreux fans auront sans aucun doute leurs critiques, la série trouvera, espérons-le, un équilibre entre honorer la série originale et forger sa propre identité. Cowboy Bebop est prévu pour le 19 novembre 2021 sur Netflix, et se composera de 10 épisodes

Sujets : Cowboy Bebop, Netflix